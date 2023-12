Regretul carierei de antrenor a lui Cristiano Bergodi. Are legătură cu Italia!

Tehnicianul italian a vorbit la SUFLET DE RAPIDIST despre cariera sa de antrenor. Cristiano Bergodi a discutat despre regretul carierei sale de antrenor și despre dificultatea care îl împiedică să își îndeplinească visul. Antrenorul de la Rapid a discutat și despre fotbalul și antrenorii din Italia.

Regretul carierei de antrenor a lui Cristiano Bergodi

La SUFLET DE RAPIDIST, . Tehnicianul de la Rapid și-ar fi dorit să antreneze mai mult timp în Italia, însă nu a reușit să facă acest lucru decât foarte puțin timp. Aproape toată cariera și-a petrecut-o pe băncile echipelor din România.

“Este un regret pentru mine că nu lucrat mult în Italia. Dar am antrenat pe la Modena, Brescia, Sassuolo și Pescara. La Pescara a fost o șansă mare să rămân în Serie A. Însă, a fost greu pentru mine să rămân acolo după ce câștigase Zeman campionatul în Serie B.

Aveau atunci Immobile, Insigne și Verratti, dar era o echipă mică, ca și acum. A fost o primă perioadă bună atunci, însă nu au întărit echipa și a urmat un regres.”, a declarat antrenorul celor de la Rapid.

Motivul pentru care Bergodi nu antrenează în Italia

Cristiano Bergodi a antrenat 18 ani în România și 5 ani în Italia. Motivul pentru care tehnicianul giuleștenilor nu a reușit să se impună ca antrenor în țara natală este din cauza concurenței prea mari. Bergodi susține că la fiecare antrenor, există 6 tehnicieni care așteaptă să îi ia locul. Pe lângă acest lucru, cu impresarii sau președinții de cluburi.

“E clar că lumea mă știe și are impresia că am antrenat numai în România. Și înțeleg, pentru că lucrez aici de 18 ani, cu mici pauze. E greu de pătruns chiar și în Serie B. Acolo antrenorii sunt foarte buni, mai ales din punct de vedere tactic. Este greu pentru un antrenor din România să meargă acolo. Sunt foarte mulți foști mari jucători care antrenează acolo, pentru că le este ușor să și antreneze și să meargă la cursurile pentru licența PRO.

Deja, în Italia ies an de an 20 de antrenori cu licența PRO, pentru că acest lucru se întâmplă și mult mai repede. Eu când am făcut cursurile în 2004, cel mai repede puteai să iei licența PRO în 2 ani. Acum deja se întâmplă foarte repede acest proces.

În Italia sun foarte mulți antrenori care așteaptă pe bară. Se spune că dacă un antrenor este dat afară de la o echipă, sunt cel puțini alți 6 tehnicieni care așteaptă să îi ia locul. Sunt foarte puține echipe și prea mulți antrenori.

Eu niciodată nu am putut să vorbesc despre acest lucru și mă bucur că am putu să o spun acum. Mulți oameni se întreabă de ce nu antrenez acolo, dacă reușesc să o fac bine și aici. Asta pentru că sunt foarte mulți antrenori acolo, unii mai buni decât mine și de aceea nu este ușor. Se merge foarte mult pe relațiile cu președinții și cu impresarii, iar acesta este un alt motiv pentru care este greu.”, a mai spus Cristiano Bergodi, la SUFLET DE RAPIDIST.

