Relu Pănescu a slăbit 14 kilograme la Survivor România: „Nu am avut această greutate nici în liceu”

Relu Pănescu a slăbit foarte mult în timpul petrecut la Survivor. Concurentul a dat jos peste 14 kilograme.

Relu Pănescu, transformare totală după Survivor România

După ce a participat la Survivor România, a suferit o adevărată transformare. Fostul concurent al emisiunii din Republica Dominicană a dezvăluit cât a slăbit, la .

ADVERTISEMENT

Chiar el a dezvăluit că a fost efectiv șocat când a văzut cât a slăbit la Survivor. În primele două luni, acesta a dat jos 14 zile.

Cifra pe care a văzut-o pe cântar a fost cu adevărat uluitoare, mai ales pentru că Relu Pănescu nu a avut acel număr de kilograme nici măcar atunci când era în liceu, acum 32 de ani.

ADVERTISEMENT

Așadar, datorită experienței de la Survivor, Relu Pănescu a reușit să dea jos kilogramele în plus și arată mai bine decât în tinerețe.

„În primele două luni am slăbit 14 kg, am fost de-a dreptul şocat în momentul în care la proba cântarului, filmată în acel consiliu, am văzut cu ochii mei cifra electronică afişată.

ADVERTISEMENT

Atâtea kilograme nu am avut nici măcar în ultimul an de liceu, în urmă cu 32 de ani”, a spus acesta.

Care este relația lui Relu Pănescu cu mâncare după Survivor

a dezvăluit că are o relație diferită cu mâncarea după ce a participat la Survivor și a suferit de foame.

ADVERTISEMENT

Fostul concurent al emisiunii din Republica Dominicană a explicat că a mâncat șase caserole cu mâncare după ce a ieșit din emisiune.

ADVERTISEMENT

De asemenea, el a spus și că acum apreciază orice bucată de mâncare și nu va mai avea pretenții față ce ceea ce este pe masă.

„Pot spune că în urma acestei experienţe trăite acolo, voi pune preţ pe mâncare, nu voi mai face mofturi şi figuri faţă de mâncare, voi aprecia fiecare bucăţică de pâine, aş putea spune.

Primele zile după eliminarea din aventura Survivor România 2022 au fost critice, au fost foarte delicate, pentru că devoram orice primeam de mâncare, dar treptat am reuşit să-mi ţin sub control senzaţia de foame, mai puţin faţă de dulciuri”, a mai dezvăluit acesta.