Interviu cu Relu Pănescu, cel mai în vârstă fost concurent de la Survivor România: „A fost aventura vieții mele”

a fost eliminat în ediția din 19 aprilie 2022 și spune că s-a simțit incredibil de bine în competiția aceasta.

Relu Pănescu, cel mai în vârstă concurent de la Survivor: ”M-am simțit fantastic”

Fostul deputat PSD, Relu Pănescu din jungla Republicii Dominicane. Într-un interviu pentru FANATIK, acesta face dezvăluiri despre felul în care a trăit această competiție și cum a fost privit de familia sa. Cel mai în vârstă concurent de la Survivor a mărturisit și ce anume i-a fost cel mai greu.

Cum v-ați simțit la Survivor?

– Survivor, pentru mine, a fost aventura vieții mele, m-am simțit fantastic, minunat, incredibil, este de fapt greu de descris în cuvinte. Este un cumul de sentimente, de simțuri, am trăit acele clipe, momente, zile petrecute acolo, departe de familie, de cei dragi, în inima din jungla Republicii Dominicane, la intensitate maximă, ceva de neegalat până în prezent.

Ați fost cel mai mare concurent ca vârstă. Nu v-ați temut?

– Într-adevăr, am fost cel mai în vârstă concurent prezent în competiția, aventura SURVIVOR ROMÂNIA 2022, dar acest lucru nu m-a făcut să-mi fie teamă de cineva sau de ceva anume, nu am frică de nimeni și nimic, nu am fobii, sunt în esență un neînfricat.

”Cel mai greu lucru a fost lipsa mâncării”

Ce a fost cel mai greu?

– Cel mai greu lucru a fost lipsa mâncării, lipsa posibilității de a te hrăni. Cu toții știm că în viață sunt câteva lucruri esențiale fără de care nu putem trăi, și anume aerul, apa și mâncarea.

Ați mai participa?

– Cu certitudine m-aș gândi de zece ori înainte, acum, după ce știu exact la ce anume să mă aștept. Înainte de prezența mea fizică, concretă acolo, mi-am imaginat, am presupus, total eronat, a fost peste așteptările mele, înzecit. Realitatea bate filmul.

Pentru familie este un erou

Aveți o soție frumoasă. Ea ce a spus despre participarea dvs la Survivor?

– Într-adevăr, soția mea este cea mai frumoasă femeie din lume, bineînțeles după fetele mele. Reacția soției mele, după participarea mea la SURVIVOR ROMÂNIA 2022, a fost memorabilă, a specificat că pentru ea, pentru întreaga familie sunt un erou.

Cum v-au așteptat cei dragi acasă?

– Wow, am fost așteptat de cei dragi acasă într-un mod inedit, aparte, unic. În momentul în care am intrat cu mașina pe stradă, în fața casei m-au așteptat alături de tatăl meu, nașii, prieteni, vecini, erau cu stegulețe tricolore în mână, fluturându-le, cu un banner pe care era inscripționat: Bine ai venit acasă, tigrul Relu Pănescu.

Erau amplasate niște mese pe care se aflau sticle cu șampanie, sucuri, cafea, mi-au scandat numele, iar în momentul în care am coborât din mașină ne-am îmbrățișat, ne-am pupat, am ciocnit un pahar de băutură, am mulțumit din suflet tuturor pentru tot. Sincere felicitări lor, un mare bravo și aplauze pentru modul exemplar în care m-au întâmpinat.

Fetițele sale sunt totul pentru el

Plănuiți să plecați alături de soție și fetiță undeva în vacanță?

– Da, vreau să solicit ofertă de vacanță pentru Turcia, de la o agenție turistică pentru două săptămâni, în perioada Iunie – Septembrie 2022.

Aveți o fetiță superbă! Cum a trăit ea plecarea dvs la Survivor?

– Eu nu am una, ci două fete. Ambele sunt pentru mine ce am mai scump pe lume, ele sunt viața mea. Fetița cea mică, Alessia – Elena (3 ani și 10 luni), a trăit fiecare clipă, fiecare moment alături de soția mea / mama ei, la intensitate maximă, cu sufletul la gură, cu emoții de nedescris, încurajându-mă de fiecare dată și strigând ,,haide tati’’.

Din păcate, cu părere de rău, nu pot spune nimic referitor la felul cum a trăit fata mea cea mare, Vanessa – Maria (18 ani și 10 luni), plecarea mea la SURVIVOR ROMÂNIA, pentru că nu am reușit să vorbesc personal cu ea.

În 2021 și-a închis o firmă

Cum ați resimțit întreaga perioadă de pandemie?

– Pandemia pentru mine a fost la fel ca pentru toată lumea, în cursul anului trecut am fost nevoit să-mi închid o firmă. Asta-i viața, merge înainte cu bune, cu mai puțin bune, cu urcușuri, cu coborâșuri, timpul nu se oprește niciodată în loc. Trebuie întotdeauna să găsești cele mai bune soluții pentru a supraviețui.

Ce vă doriți în viitorul apropiat?

– Înainte de toate, cel mai mult îmi doresc sănătate pentru toți membrii familiei, iar ca planuri de viitor să reușesc să concretizez câteva proiecte pe care le am în vedere.

Să fiți iubiți,

Relu PĂNESCU