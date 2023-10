Replica genială a lui Mitică Dragomir după aroganța făcută de Anamaria Prodan în Dubai: „E frumoasă”

Oracolul din Bălcești nu a fost impresionat de această „operațiune”, în condițiile în care și chipul său a fost proiectat pe Burj Khalifa în trecut. Cel care i-a ridicat mingea la fileu lui Mitică Dragomir a fost Horia Ivanovici, în cadrul emisiunii Max Profețiile lui Mitică, de pe Fanatik.ro.

Replica genială a lui Mitică Dragomir după aroganța făcută de Anamaria Prodan în Dubai

„Ai văzut-o pe Prodanca ce a făcut? Și-a pus fața 30 de secunde pe Burj Al Arab?”, a întrebat Ivnovici, fiind rapid taxat de Mitică Dragomir pentru confuzie. „Care Burj Al Arab, țărane? Burj Khalifa. Sigur, ce caută Burj Al Arab? E în altă parte?”, a replicat, amuzat, Dumitru Dragomir.

ADVERTISEMENT

În cele din urmă, Mitică a dezvăluit că și chipul său a fost cândva proiectat pe această clădire, pentru că ar costa doar 1.000 de dolari. „Și eu am fost, nepoții mei au plătit și de Anul Nou, au plătit, când m-am dus acolo. E restaurant de fițe, jos lângă Burj Khalifa. Cu stele Michelin. Când am fost acolo, e apa aia înțelegi, sunt fac niște jocuri cu apa.

. Doamne, Dumnezeule, numai aici nu te mai văzusem. Eram, cât vezi cu ochii, pe Burj Khalifa. 1000, 2000 de dolari, se dau 10-20 secunde”, a transmis Mitică Dragomir. Nedumerit, Horia Ivanovici a continuat dialogul: „Păi nu-i 100.000? Că Prodanca zice că a dat 100.000”.

ADVERTISEMENT

„Ai mă, depinde, dacă o dă de 100 de ori. Atâta costă, are dreptate dacă o dă de 100 de ori. O dată e 1000 de dolari, 10 secunde. Nu știam nici eu, ziceam cine dracu’ m-a fotografiat și aici, hai să plecăm dracu’ de aici. Râdeau ai mei de erau pe jos. Și Burj al Arab e frumos, dar e mai vechi. Ăsta e ăla cel mai înalt din lume. Da, dar dacă te dă ca pe Prodanca de 100 de ori, dai 100.000 de dolari”, a completat Mitică Dragomir.

În concluzie, Horia Ivanovici a spus, „ce, a dat Prodanca acum , ce naiba. Are și ea probabil un gagic pe acolo, un iubit”, fiind aprobat de Dumitru Dragomir. „E liber profesionistă, e frumoasă. Are lovele. Știe să facă lovele”, a subliniat Oracolul, vizibil impresionat de Anamaria Prodan.

ADVERTISEMENT

Anamaria Prodan, reacție după ce chipul său a apărut pe Burj Khalifa

Anamaria Prodan s-a amuzat pe seama acestui subiect, dezbătut pe larg în presa din România. Prodanca a oferit o reacție misterioasă, lăsând să se înțeleagă că are prieteni importanți care au făcut acest gest. „Mie îmi place că nimeni nu m-a sunat, dar toată presa a scris că iubitul arab i-a făcut această surpriză și a acceptat inelul, după care a doua zi au spus că Anamaria a plătit 100.000 de euro ca să își pună poza pe Burj Khalifa (n.r. – râde). Am și eu prieteni care țin la mine. Nu trebuie să dau eu o sută de mii să apar pe Burj Khalifa.

Nu e nicio poveste. Sunt oameni care țin foarte mult la mine. Nu are totul o poveste. E uite așa. Și dacă ar avea poveste? Știi ce lecție am învățat în ultimii 3 ani? Cu cât vorbesc mai mult de viața mea, cu atât apar tot felul de fetițe, băieței, care se gândesc Mamă, să vedem, poate viitorul soț al Anei e bun, să îl luăm și p-ăsta”, a declarat Anamaria Prodan la Fanatik SuperLiga, emisiune realizată de Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

Potrivit datelor oficiale, oricine își poate pune chipul pe Burj Khalifa timp de 3 minute, pentru 65.000 de euro în timpul săptămânii, în intervalul orar 20:00 – 22:00 și 90.000 de euro în același interval orar în zilele de weekend. Așadar, suma vehiculată de Anamaria Prodan, de 100.000 de euro, pare cea mai apropiată de adevăr.

„MAX Profețiile lui Mitică” este o emisiune care nu trebuie ratată! Horia Ivanovici, față în față cu Dumitru Dragomir, în fiecare luni de la ora 13:00. Așadar, MAX PROFEŢIILE LUI MITICĂ poate fi urmărită LIVE, în fiecare luni, de la ora 13:00, numai pe homepage-ul site-ului FANATIK.RO.

Ulterior, emisiunea va rula în premieră pe canalul de YouTube Fanatik (da LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), pe pagina facebook Horia Ivanovici Oficial (dă LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii) și pagina de Facebook Fanatik (dă LIKE si URMĂREŞTE pentru a fi notificat).

Emisiunea MAX PROFEŢIILE LUI MITICĂ care începe, în fiecare zi de luni, de la ora 13:00, după Fanatik SuperLiga este un podcast cu real succes la public în care Horia Ivanovici îl provoacă, faţă în faţă, 1 la 1, pe Dumitru Dragomir, pe tema subiectelor momentului.

Replica genială a lui Mitică Dragomir