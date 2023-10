Anamaria Prodan, toate detaliile despre poza sa pe Burj Khalifa. Cât a costat

Anamaria Prodan a intervenit telefonic în FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. Agentul FIFA a dezvăluit cât a costat ca .

Cât a costat apariția Anamariei Prodan pe Burj Khalifa

Anamaria Prodan a atras din nou atenția asupra ei cu o extravaganță. Agentul FIFA a povestit cum a fost posibil ca poza ei să fie afișată pe Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din lume.

„Mie îmi place că nimeni nu m-a sunat, dar toată presa a scris că iubitul arab i-a făcut această surpriză și a acceptat inelul, după care a doua zi au spus că Anamaria a plătit 100.000 de euro ca să își pună poza pe Burj Khalifa (n.r. – râde). Am și eu prieteni care țin la mine. Nu trebuie să dau eu o sută de mii să apar pe Burj Khalifa.

Nu e nicio poveste. Sunt oameni care țin foarte mult la mine. Nu are totul o poveste. E uite așa. Și dacă ar avea poveste? Știi ce lecție am învățat în ultimii 3 ani? Cu cât vorbesc mai mult de viața mea, cu atât apar tot felul de fetițe, băieței, care se gândesc Mamă, să vedem, poate viitorul soț al Anei e bun, să îl luăm și p-ăsta”, a declarat Ana Maria Prodan, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Dar ce e cu panglica aia? Ești primărița Dubaiului?”, a întrebat, amuzat, Vivi Răchită. „Nu. Fotografia aceea e de la balul prințeselor de la Montecarlo. Acolo toți intră cu panglică, la Prințul Albert. În fiecare an e balul sub patronajul Prințului”, a răspuns Anamaria.

„Am dat bani să îmi deschid sala de fitness. A 3-a!”

Anamaria Prodan a continuat să susțină că nu a plătit ea pentru ca să-i apară chipiul pe cea mai înaltă clădire din lume și a dat câteva detalii și despre viața ei amoroasă.

„(n.r. – deci n-ai plătit 100.000 să-ți apară poza pe Burj Khalifa) Nu, Doamne ferește! Eu am dat bani să îmi deschid sala de fitness. A 3-a! (n.r. – n-ai nici iubit arab?) Nu mai vreau să zic, că iar mi-l fură cineva. Eu am mână bună la bărbați și dacă pune Anamaria mâna pe ceva trebuie să lupte să ia. (n.r. – deci momentan, nu) Îl arăt mai târziu (n.r. – râde)”, adăugat agentul FIFA.

„(n.r. – dar cât costă să îți apară chipul pe Burj Khalifa?) mai mult de 100.000 de euro. Eu știu cât a plătit Cristiano pentru ziua Giorginei, 480.000 de euro.

Chipul meu a apărut vreo 10 secunde, la ei au fost minute. Costă foarte mult și e din ce în mai greu. Se permit greu astfel de lucruri. (n.r. – deci mai mult de 100.000 cum s-a scris) Eu așa zic”, a conchis Anamaria Prodan.

