Replici acide între Jean Gavril și Andreea Bălan la America Express: „Am fost declarat cumva dușman”

Replici acide între Jean Gavril și Andreea Bălan la America Express. Cei doi concurenți au început să se certe în ediția de miercuri.

Irina Fodor a anunțat cele două echipe care sunt nevoite să participe la cursa pentru ultima șansă, anume frații Gavril și Bruja și Pufeh, iar apoi a spus că concurenții trebuie să aleagă o a treia echipă care să completeze acest drum.

Astfel, vedetele și-au spus replici dure după ce Jean Gavril le-a nominalizat pe Andreea Bălan și Andreea Antonescu pentru a fi . Atunci, Andreea Bălan a reacționat și l-a contrazis pe competitorul său.

„Nu e ușor nici pentru mine, însă eu am judecat altfel. Pentru că am fost declarat cumva dușman și cel mai puternic competitor al persoanei respective, eu nu am nimic cu ea și vreau să aflu cu ce am supărat-o sau deranjat-o de m-a declarat dușman.

Îi dau ocazia să participe cu noi la cursa pentru ultima șansă. (…) Vrea să ia numai locul 1”, a spus Jean Gavril la emisiune.

Ce replică i-a dat Andreea Bălan lui Jean Gavril

Andreea Bălan l-a contrazis imediat și a spus că acesta este doar un competitor ambițios și nu l-a declarat nimeni ca fiind dușmanul ei.

„Unde te-am declarat?! Ți-am zis doar că mi-ai luat o priză”, l-a întrebat Andreea Bălan.

„Cineva i-a transmis greșit lui Jean că el ar fi dușmanul meu. El este doar un competitor ambițios.”, a mai adăugat artista.

„Sper că nu te sperie echipa care a fost numai pe ultimele locuri, tu ești câștigătoare. Aia zic!”, a mai spus Jean Gavril.

Până la urmă, echipa aleasă să participe la ultima șansă a fost cea formată din Bie Adam și mama ei.