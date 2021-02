Echipa FANATIK a mers la centrul de vaccinare din Măgurele, Ilfov, să vadă cum a fost amenajat și care sunt părerile oamenilor despre vaccinul anti-COVID. Medicii implicați în campania de vaccinare lucrează și 12 ore, de la 8 dimineața până la 8 seara. În prima săptămână de vaccinare, majoritatea pacienților au respectat ora la care au fost programați, nu au fost reacții adverse grave la vaccin și s-au vaccinat zilnic aproximativ 50 de persoane.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am ajuns în Măgurele într-o zi de vineri, la ora prânzului. Orășelul din vecinătatea sud-estică a Capitalei numără o populație de aproximativ 11.000 de locuitori, la ultimul recensământ efectuat în 2011. Primăria orașului arată curat și îngrijit, cum de altfel se prezintă totul în jur.

Am fost mai întâi la Primărie să cerem informații despre centrul de vaccinare. Am aflat că centrul de vaccinare a fost stabilit la Centrul Medical Măgurele „Sf. Maria”. Cabinetele medicale sunt sus la etaj, iar vaccinarea se efectuează la parter.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Aici, medicii care sunt implicați în campania de vaccinare lucrează câte 12 ore pe zi, chiar și sâmbăta, și duminica. Centrul de vaccinare este coordonat de doamna doctor Ilie Petrov Andreea, ajutată și de doamna doctor Gabriela Kubinschi.

Pregătirea pentru vaccinare

Clinica “Sf. Maria” a amenajat, în mai puțin de două zile, un centru de vaccinare corespunzător, ținându-se cont și de cele mai mici detalii.

ADVERTISEMENT

Primăria din Măgurele a contribuit activ la amenajarea centrului, aducând calculatoare și frigiderele.

„Nu a fost greu să deschidem aici un punct de vaccinare fiindcă practic asta este activitatea noastră. Singurele lucruri pe care le-am avut de făcut a fost să delimităm zonele și să marcăm sensul de circulație și să stabilim cabinetele, în fluxul normal”, spune directorul administrativ al clinicii, Adrian Anghel.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pentru acest centru au fost alocate pentru început aproximativ o mie și ceva de vaccinuri și sunt așteptate în jur de 50 de persoane pe zi. „Practic, cam 4-5 persoane se vaccinează în fiecare oră, fiind programul de la 8 la 8”, a mai adăugat directorul.

Campania de vaccinare merge bine, dar greoi

La centrul de vaccinare din Măgurele programul de vaccinare începe la la 8:00 și se termină în jurul orelor 20:00. În prima săptămână de vaccinare, majoritatea pacienților au pus foarte multe întrebări , ca urmare a ceea ce au văzut, citit sau auzit despre vaccinul AstraZeneca și despre efectele adverse ale acestui vaccin.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cu toate că oamenii nu se tem să se vaccineze, locurile în clinica din Măgurele s-au terminat în primele cinci minute după ce au fost afișate pe platformă.

„Procesul de vaccinare în prima săptămână a decurs bine sub toate aspectele, nu a avut reacții adverse, nu am avut întârzieri, pacienții au venit la programare, cu excepția celor care s-au îmbolnăvit între timp. Pacienții pun foarte multe întrebări fiindcă vaccinăm cu AstraZeneca și acest vaccin a fost intens dezbătut în mass-media, sunt multe păreri pro și contra, și la centru au fost multe discuții despre limita de vârstă. S-a mai vorbit mult și despre faptul că nu s-a găsit niciun document oficial să-i vaccinăm și pe cei peste 55 de ani. Cerere ar fi”, ne spune doamna doctor Kubinschi despre prima săptămână de vaccinare.

ADVERTISEMENT

Majoritatea celor care au venit să se vaccineze sunt din Capitală sau lucrează la întreprinderile de pe platforma Măgurele. Mulți dintre cei care au venit la vaccinare sunt activi pe piața muncii și au venit prin intermediul firmei la care lucrează.

„Sunt mândră de oamenii care vin să se vaccineze. Au venit de la firme, în grup, respectând ora la care au fost programați. Au mai venit farmaciști, muncitori de la fabrici de medicamente și chiar colegi medici”, a mai spus doamna doctor.

ADVERTISEMENT

Părerile sunt împărțite când vine vorba de vaccinare

În Măgurele, părerile despre vaccinare sunt împărțite, ca în restul țării. Mulți dintre cei care au făcut deja vaccinul au fost obligați de natura profesiei pe care o practică. Este și cazul unei doamne de treizeci de ani, care aștepta într-o stație de autobuz de lângă primărie.

„Am făcut deja vaccinul și rapelul, dar nu aici, ci la Buftea. L-am făcut fiindcă lucrez în domeniul medical. Am avut și efecte adverse, dar nu de lungă durată și au fost după rapel. Sâmbăta am făcut vaccinul și duminică am avut stări de greață și senzația de vomă. Însă luni eram deja bine”, recunoaște femeia.

Cât despre frica la vaccin, acesta vine și din faptul că oamenii nu știu ce să creadă despre acest vaccin fiindcă au fost forte informați despre acesta, de aceea simt nevoia ca o autoritate să le confirme că acest vaccin este în regulă și că nu vor păți nimic grav după ce îl fac.

„Cei din jur sunt mai motivați când aud părerea unui medic, mai ales dacă și acest se vaccinează. Nefiind în domeniu și necunoscând foarte multe lucruri despre acest vaccin, consideră că dacă medicul s-a vaccinat, atunci vaccinul e sigur”, mai atrage atenția tânăra asistentă.

Oamenii simpli continuă totuși să se teamă de acest vaccin. Am vorbit cu trei vânzători din piața de legume din Măgurele. „Nu mă vaccinez”, ne-a spus Ion, în vârstă de aproximativ treizeci de ani. În schimb, colegul său Adi, mai în vârstă cu cincisprezece ani, este gata să facă vaccinul, fiind conștient de reacțiile adverse. “Îl fac, domnișoară. Ce am de riscat?”, ne-a zis el.

Vânzătorii cred că va veni o vreme în care vaccinul va deveni obligatoriu sau că nu-și vor mai putea exercita meseria dacă nu sunt vaccinați.

“E posibil să nu mai treacă mult până ne vor spune că nu mai putem intra în piață dacă nu le arătam un document din care să reiasă că am făcut vaccinul”, spune un alt vânzător, pe nume Marius.

Cu cât oamenii citesc mai mult despre vaccin, cu atât își pun mai multe întrebări, iar unii devin mai sceptici. Este și cazul lui Sergiu, de profesie biofizician.

„Orice vaccin nou conține un element surpriză, mai ales că aceste vaccine au sărit etapa a treia de testare pe șoareci. Lucru care este destul de grav din punctul meu de vedere, în primul rând fiindcă este aplicat pe oameni, și în al doilea rând fiindcă este aplicat pe publicul larg”, susține acesta.

În vecinătatea centrului de vaccinare din Măgurele ne-am întâlnit cu Irina, în vârstă de 12 ani. Fetița coborâse să ia o sticlă de apă și două pâini.

„Nu mă vaccinez, sunt prea mică, însă părinții mei o să o facă”, ne transmis ea.

Tot în în zona clinicii l-am întâlnit și pe Daniel, care a venit din Marea Britanie și lucrează la Institutul Național pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”.

„Am să mă vaccinez alături de colegii ne muncă. Nu se pune problema”, ne-a transmis acesta.

Câţi români s-au vaccinat până în prezent

Comitetul național pentru vaccinarea anti-COVID (CNCAV) a anunțat că în ultimele 24 de ore au fost administrate 29.344 de doze de vaccin, dintre acestea, 19.662 au fost Pfizer, 75 Moderna şi 9.607 AstraZeneca, conform datelor furnizate de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinărilor.

Conform datelor oferite de Comitetul Național pentru Vaccinarea anti-COVID 7.412 de persoane au fost vaccinate cu prima doză de vaccin și 11.932 de persoane au primit a doua doză.

În ceea ce privește reacțiile adverse, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 211 de reacții adverse, dintre acestea 4 au fost la nivel local și 207 la nivel general. De la începutul campaniei de vaccinare au fost înregistrate în total 4.576 de reacții adverse la vaccinurile Pfizer, Moderna şi AstraZeneca.

La nivel general, începând cu 27 decembrie 2020, când s-a dat startul campaniei de vaccinare, până în momentul prezent, au fost administrate 1.438.432 de doze de vaccin la un număr de 836.860 persoane, dintre care 235.287 au primit prima doză și 601.573 au primit și a doua doză.