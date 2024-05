Rețeta pe care Nadia Comăneci o pregătește în fiecare an de Paște: “S-a mâncat în câteva minute”

Nadia Comăneci a dezvăluit rețeta pe care o pregătește de Paște, în fiecare an. Membrii familiei adoră acest preparat, care dispare rapid de pe masă.

Nadia Comăneci a dezvăluit rețeta pe care o pregătește în fiecare an de Paște

, fosta gimnastă nu a uitat de tradițiile românești de Paște. “Zeița de la Montreal” sărbătorește Învierea Domnului departe de casă și se pregătește pentru aceasta cu preparate tradiționale.

ADVERTISEMENT

Nadia Comăneci preferă să gătească preparate din zona Moldovei, așa cum a învățat de la mama ei. Un preparat pe care îl gătește de Paște este salata de vinete, care e adorat de familie.

“Îmi place să gătesc, în special preparate din zona Moldovei. Am învăţat de la mama şi pot spune că mă simt chiar foarte bine în bucătărie. Salata de vinete pe care am făcut-o pentru masa de Paşte s-a mâncat în câteva minute”, a spus pentru , cu ceva timp în urmă.

ADVERTISEMENT

Fosta sportivă sărbătorește Paștele catolic alături de soțul ei, Bart, și de fiul lor, Dylan, dar nu uită nici de sărbătoarea ortodoxă. În fiecare an, are grijă să pregătească celebra salată de vinete.

“Eu serbez Paştele de două ori. O dată cu soţul şi băiatul meu, Bart şi Dylan, şi a doua oară de Paştele Ortodocşilor. Şi, pentru că deja am serbat Paştele catolicilor, băieţii mi-au cerut un preparat care le place foarte mult. Şi anume salata de vinete. Motiv pentru care am trecut la treabă”, a mai spus Nadia Comăneci.

ADVERTISEMENT

Seara trecută, fosta campioană la gimnastică a postat o imagine cu cozonacii făcuți de casă, dar și cu ouăle vopsite, semn că de la masă nu vor lipsi cele mai importante feluri de mâncare.

Ce fel de sarmale gătește Nadia Comăneci

Nadia Comăneci gătește sarmale de curcan în foi de viță de sărbători, iar preparatul este îndrăgit mai ales de fiul ei. Aceasta a explicat, în urmă cu câțiva ani, cum prepară rețeta.

ADVERTISEMENT

“Facem în fiecare an o sărbătoare în familie, e rar când ne adunăm cu toţii, din toate colţurile lumii. Masa tradiţională e complexă, ei vor curcan, eu fac sărmăluţe cu curcan, sărmăluţe în foi de viţă, pentru că aşa am învăţat de la mama. Am descoperit anul trecut că băieţelul meu iubeşte sarmalele.

În acestea pun carne tocată de curcan (carne slabă care nu îngraşă), ceapă (jumătate o călesc, jumătate o pun crudă) şi puţin orez la final. În loc să folosesc bulion, pun sos de salsa (se ştie că ardeiul iute ajută la slăbit). Eu prepar toată compoziţia şi împletitura, iar dedesubt adaug varză murată, cumpărată la borcan, tăiată de-a gata”, a spus Nadia Comăneci acum ceva timp, pentru .