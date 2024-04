Revenire importantă la FC U Craiova înaintea derby-ului cu Dinamo! Juan Bauza s-a antrenat cu lotul lui Trică

Eugen Trică nu s-a putut baza pe serviciile lui Juan Bauza, însă antrenorul „alb-albaștrilor” ar putea să îl folosească pentru prima dată în derby-ul cu Dinamo București. Mijlocașul lui FC U Craiova 1948 a revenit la antrenamentele din „Tărâmul Leilor” înaintea confruntării programate sâmbătă.

Revenire înaintea derby-ului FC U Craiova – Dinamo! Juan Bauza s-a antrenat cu lotul lui Trică

Situația din clasament este din ce în ce mai alarmantă pentru FC U Craiova 1948, care este „lanterna roșie” din play-out. Trupa lui Eugen Trică are emoții mari pentru salvarea de la retrogradare, iar un eșec cu Dinamo București ar putea fi o adevărată lovitură pentru Adrian Mititelu.

FC U Craiova 1948 nu a câștigat în deplasările cu Poli Iași și FC Botoșani, iar rezultatele din Moldova i-ar putea costa scump pe olteni. Totuși, Eugen Trică nu s-a putut baza pe unul dintre cei mai importanți jucători de la gruparea din Bănie.

Juan Bauza s-a accidentat cu Oțelul Galați în SuperLiga, iar mijlocașul nu a jucat cu FC Voluntari în Cupa României Betano, dar nici cu Poli Iași și FC Botoșani în play-out. Totuși, Eugen Trică a primit vești bune din partea staff-ului medical.

Eugen Trică l-a avut la dispoziție pe Juan Bauza la antrenamentul efectuat în cursul zilei de miercuri. Argentinianul s-a pregătit cot la cot cu restul colegilor de la FC U Craiova 1948 și ar putea să fie o soluție pentru derby-ul cu .

Acuze pe axa politică după FC Botoșani – FC U Craiova 4-1! Răspunsul lui Valeriu Iftime

Au existat acuze pe axă politică după înfrângerea celor de la FC U Craiova 1948 de la Botoșani. , iar patronul moldovenilor a răspuns acuzațiilor la FANATIK SUPERLIGA.

“Ca în România, dacă vrem să stricăm lucrurile, vorbim ce nu trebuie. Am văzut nişte interpretări incredibile. Să te legi că eu sunt de două luni în PNL şi că Iulian Călin e şi el în politică. Eu nu l-am văzut în viaţa mea.

A fost un arbitraj foarte bun, dar ca să faci astfel de interpretări răutăcioase… Sunt lucruri pe care dacă nu le corectăm, vom trăi rău în continuare. Politica e politică, fotbalul e fotbal. Nu l-am văzut pe domnul Călin niciodată, nu am vorbit niciodată, nici nu ştiam că e liberal.

Am treaba mea, am lucruri de făcut. Am citit atâta răutate, că cine-i Botoşaniul… Avem şanse să rămânem în Liga 1. Suntem de 11 ani în Liga 1, trebuie să ai un minimum de respect faţă de echipă, faţă de asociaţii mei care dau sume colosale. Sunt 3 milioane de euro pe care îi băgăm din buzunar.

Ce treabă are Iulian Călin cu PNL Botoşani? Nu ştiu cât e de vinovat dânsul. Să facă CCA-ul ordine, să vadă ce şi cum, Nu e treaba mea. Dar nu poţi să spui că Iulian Călin a făcut o horă cu Valeriu Iftime. Hai să fim serioşi”, a spus Iftime