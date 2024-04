, dar succesul moldovenilor a fost umbrit de legătura evidenţiată în spaţiul public dintre Valeriu Iftime şi arbitrul Iulian Călin, ambii fiind membri PNL.

„Ce legătură am eu după 2 luni de partid cu arbitrul?” Valeriu Iftime vine cu dezvăluiri despre liberalul Iulian Călin

Finanţatorul lui FC Botoşani a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre , fiind deranjat de faptul că se fac acuzaţii fără niciun fel de acoperire, iar asta dăunează imaginii unui club care încearcă să se menţină în SuperLiga:

“Ca în România, dacă vrem să stricăm lucrurile, vorbim ce nu trebuie. Am văzut nişte interpretări incredibile. Să te legi că eu sunt de două luni în PNL şi că Iulian Călin e şi el în politică. Eu nu l-am văzut în viaţa mea.

A fost un arbitraj foarte bun, dar ca să faci astfel de interpretări răutăcioase… Sunt lucruri pe care dacă nu le corectăm, vom trăi rău în continuare. Politica e politică, fotbalul e fotbal.

“Nu l-am văzut pe domnul Călin niciodată, nu am vorbit niciodată, nici nu ştiam că e liberal”

Nu l-am văzut pe domnul Călin niciodată, nu am vorbit niciodată, nici nu ştiam că e liberal. Am treaba mea, am lucruri de făcut. Am citit atâta răutate, că cine-i Botoşaniul… Avem şanse să rămânem în Liga 1.

Suntem de 11 ani în Liga 1, trebuie să ai un minimum de respect faţă de echipă, faţă de asociaţii mei care dau sume colosale. Sunt 3 milioane de euro pe care îi băgăm din buzunar.

Anul trecut am plătit exact 3 milioane de euro, 15 milioane de RON. Ne trimit într-un derizoriu şi nu merităm. Asta cu politica este pur şi simplu răutate. Ce legătură au cele două luni ale mele în partid cu Iulian Călin?

“Nu poţi să spui că Iulian Călin a făcut o horă cu Valeriu Iftime. Hai să fim serioşi”

Cred că n-ar trebui să amestecăm deloc. Dacă este demonstrabil, să meargă la închisoare. Eu mă rog la Dumnezeu să îi găsească. Să îi bage la Bastilia.

Dacă am fi câştigat cu un 1-0 controversat, cu două bare ale adversarului… le-am dat patru până la urmă. Este una dintre cele mai spectaculoase reprize ale noastre.

Ce treabă are Iulian Călin cu PNL Botoşani? Nu ştiu cât e de vinovat dânsul. Să facă CCA-ul ordine, să vadă ce şi cum, Nu e treaba mea. Dar nu poţi să spui că Iulian Călin a făcut o horă cu Valeriu Iftime. Hai să fim serioşi”, a spus Iftime la FANATIK SUPERLIGA.

