Revenire importantă la FCSB pentru returul cu Nordsjaelland: „Nu mai are probleme, poate juca!”

Antrenorul vicecampioanei României a spus că are un plan pregătit împotriva danezilor, mai ales că Alex Băluță a revenit și va putea juca, însă a mai spus că nu este o tragedie dacă FCSB nu obține calificarea.

Revenire importantă la FCSB pentru returul cu Nordsjaelland

Elias Charalambous a vorbit despre meciul dintre , anunțând că Alex Băluță a revenit și că va putea fi utilizat: „Am avut mai mult timp să ne relaxăm, să stăm, să îi pregătim pe jucători și cred că este un avantaj pentru mâine.

Doar Ngezana are probleme cu viza, în rest pot să joace toți fotbaliștii. Băluță poate să joace, și-a revenit, nu mai are probleme, este foarte bine”.

„Cum am spus săptămâna trecută, meciul se va decide la retur. Meciurile devin din ce în ce mai grele, mai ales când joci în deplasare. Am venit aici să suferim, am venit să ne ținem tare, nu am venit doar să jucăm, pentru că obiectivul nostru este să ne calificăm.

Băieții sunt pregătiți, sunt motivați și eu împreună cu staff-ul meu am încercat să îi ținem într-o condiție cât mai bună pentru jucători și îi simțim pregătiți. Mâine o să ne agățăm de toate șansele pe care le avem”, a mai spus Elias Charalambous, în cadrul unei conferințe de presă.

„Avem planul nostru!”

„Avem planul nostru, avem strategia noastră, va fi greu, dar în astfel de meciuri trebuie să suferi și noi vrem să trecem mai departe în runda următoare.

Nu ne bucurăm că jucăm pe sintetic, dar nu există scuze, trebuie să ne adaptăm la orice fel de condiții, așa este în fotbal, nu vor fi scuze pe tema gazonului.

Nordsjaelland e o echipă căreia îi place să țină de minge, avem planul nostru pentru ei, credem că am ales cel mai bun plan pentru mâine și vom da totul pentru a trece mai departe”, a .

„Avem și noi un atac bun, așa că trebuie și ei să se apere. Două echipe de calitate se întâlnesc și amândouă pot să înscrie oricând. Avem și noi puncte slabe, la fel și ei, dar vrem să profităm de toate șansele.

Trebuie să fim concentrați încă din primul minut, avem experiență europeană, chiar și jucătorii tineri sunt jucători de națională, deci trebuie să fim pregăiți la maximum.

Fanii au arătat din nou că sunt alături de echipă, sunt bucuros că o să fie alături de noi și mâine și sunt sigur că jucătorii o să-i facă fericiți.

Eu sunt liniștit, mi-aș dori să ne calificăm, dar avem multe meciuri până la grupe, așa că mai e de muncă. Nu e o tragedie să nu te califici, e fotbal, nu trebuie să faci înmormântare când pierzi și nuntă când câștigi.

Domnul Becali vrea să câștigăm campionatul, dar cred că este un meci important pentru club, pentru jucători, cred că în orice competiție în care jucăm, obiectivul este să câștigăm”, a mai spus antrenorul FCSB-ului.