Elias Charalambous, nervos după FCSB – Nordsjaelland 0-0: ”De ce mă întrebați de fiecare schimbare?”

Vicecampioana României , în ciuda faptului că a jucat în superioritate numerică mai bine de jumătate de oră. Jocul ”roş-albaştrilor” a lăsat de dorit, iar schimbările au fost neinspirate.

Elias Charalambous, reacție neașteptată după FCSB – Nordsjaelland 0-0

La conferinţa de presă de după întâlnirea FCSB – Nordsjaelland 0-0, din prima manșă a turului 3 preliminar al Conference League, antrenorul Elias Charalambous s-a arătat deranjat când a fost întrebat de schimbări.

”Știam că trebuie să suferim. Este doar primul meci, știam că totul se va decide în Danemarca. Obiectivul nostru este calificare și vom merge acolo să facem asta. Cred că rezultatul a fost unul corect, poate noi am avut și un penalty clar. Ocaziile de gol au fost împărțite.

Nu am fost supărat că nu am înscris în superioritate numerică. Este o situație înșelătoare. Echipa rămasă fără un fotbalist devine mai concentrată, se schimbă unele lucruri. Fotbalul danez a crescut de la un an la altul, dar noi vom lupta să mergem mai departe. Meciul de azi e gata! Ne gândim mai departe.

Decizia înlocuiri lui Compagno a fost luată înainte. Am spus că avem nevoie de jucători cu viteză. Îmi place când jucătorii se supără că sunt înlocuiți. Înseamnă că le pasă. Djokovic a jucat multe minute până acum. Mă întrebați după fiecare schimbare de ce o fac? Pentru că așa am decis eu!”, a declarat Charalambous.

Becali și-a pus la zid vedetele

Gigi Becali a fost impresionat de felul în care echipa daneză a jucat, mai ales de jucătorii africani ai lui Nordsjaelland, despre care a spus că au pasat extraordinar. Omul de afaceri a fost , despre care a spus că a pasat doar la adversari, dar nici Andrei Cordea sau Vali Gheorghe nu au scăpat de supărarea patronului.

Finanțatorul vicecampioanei României a continuat și a spus că echipa sa a jucat extraordinar și că a FCSB a reușit să ”scoată untul” din adversari, însă nu crede că poate obține o calificare la retur, decât cu ajutorul divinității.

Darius Olaru s-a arătat dezamăgit de faptul că FCSB nu a reușit să profite de eliminarea lui Nagalo din minutul 59. Căpitanul ”roș-albaștrilor” a avut cuvinte de laudă pentru adversari la finalul jocului, însă este încrezător înaintea returului din Danemarca.

Atacantul Andrea Compagno a fost schimbat în minutul 61, la scurt timp după ce FCSB a rămas în superioritate numerică. Într-un act de furie, .

