Revoltă în comunitatea maghiară. UDMR, acuzat că a devenit ecoul FIDESZ-ului lui Viktor Orban. Care sunt riscurile pentru formațiune

Mai mulți intelectuali din sânul comunității maghiare din Transilvania au acuzat marți, 1 februarie, politica recentă a UDMR-ului despre care susțin că a devenit „reprezentantul FIDESZ” în România, partidul condus de Viktor Orban cu viziuni antidemocratice și anti-europene. Aceștia susțin că valorile promovate de către guvernul de la Budapesta nu reprezintă viziunea majoritară în sânul comunității maghiare, și că, preluând acest mesaj, UDMR-ul a ajuns să promoveze „o campanie saturată de ură”.

Analiștii politici sunt de părere că acest apel, venit mai degrabă dintr-o zonă liberală, reprezintă un fenomen nou în sânul minorității maghiare, acolo unde UDMR a reprezentat mai degrabă un pol conservator. Potrivit acestora, apariția unui astfel de curent, arată cât de riscant poate fi pentru partidul condus de Kelemen Hunor susținerea fățisă și apropierea multora din temele FIDESZ, UDMR-ul riscându-și chiar intrarea în parlament la viitoarele alegeri.

Această inițiativă, ce pune în discuție politica de apropiere a UDMR față de FIDESZ vine în contextul în care, doar în ultimul an, partidul condus de Kelemen Hunor a adus pe scena politică din țara noastră multe din ideile promovate intens de Budapesta. Astfel, în vara anului trecut UDMR a anunțat că „sprijină în mod natural” ca maghiarii din Transilvania cu dublă cetățenie să participe la referendumul organizat de , lege care l-a dus într-un război deschis cu instituțiile europene.

Apoi, la finalul anului trecut, șapte deputați UDMR au inițiat prin care copiii erau protejați față de difuzarea „de conținuturi privind devierea de la sexul stabilit la naștere sau popularizarea schimbării de sex sau a homosexualității”. Mai mult, au existat și acuzații, , cum că UDMR se opune desființării SIIJ pentru că astfel servește intereselor Ungariei.

La acest capitol trebuie menționat că FIDESZ a fost singurul partid maghiar invitat la congresul UDMR, o schimbare de paradigmă în situația în care până atunci toate partidele din Ungaria erau invitate. Mai mult, la congresul FIDESZ din noiembrie 2021 liderii UDMR au adresat cuvinte de laudă pentru politica promovată de Viktor Orban. „Orban şi guvernul său au pornit acum peste 10 ani o schimbare de paradigmă curajoasă, progresistă şi responsabilă în politica naţională. Datorită acestui fapt comunitatea maghiară din Ardeal s-a regăsit”,

UDMR încurajează curentul eurosceptic din România

Fostul ministru și deputat UDMR, și una din personalitățile care au semnat această petiție, Péter Eckstein-Kovács este de părere că apropierea dintre UDMR și FIDESZ nu mai poate fi negată și că pericolul principal este ca politicile anti-liberale ale Budapestei să se reverse și pe scena politică din România. În opinia acestuia un astfel de lucru nu ar contribui decât la creșterea curentului euro-sceptic în țara noastră, curent care pare să câștige deja teren prin creșterea AUR în sondaje, dar subliniază că aceste idei și valori nu sunt în interesul minorității maghiare.

„Pericolul principal este ca alegerile din Ungaria să reverbereze și în cadrul comunității maghiare. Să nu uităm că FIDESZ-ul a fost pro-european la început, ca și UDMR-ul de altfel, iar acum a devenit mai degrabă euro-sceptici. Ceea ce este periculos, din punctul meu de vedere, este această influență asupra mediului politic din România. Și aici se conturează tot mai pregnant o atitudine anti-europeană și alăturarea UDMR-ului acestui curent nu ar face decât să-i ofere un nou imbold. Nu degeaba co-președintele AUR, George Simion, are o încredere și zice că e prieten cu Viktor Orban. Cu maghiarii din România nu, dar cu premierul ungar da”, a declarat Péter Eckstein-Kovács pentru FANATIK.

În opinia sa mesajul, simpatiile maghiarilor din România pentru FIDESZ se justifică întemeiat după seria de investiții pe care Budapeste le-a făcut în renovarea școlilor, bisericilor din Transilvania, însă, la fel de mult, această apropiere este artificială prin controlul pe care guvernul condus de Viktor Orban îl are acum asupra presei de limbă maghiară din țara noastră. În opinia sa UDMR-ul nu trebuie să se ralieze orbește la politica suveranistă a Budapestei, una care este în opoziție cu interesele minorității maghiare din România.

„FIDESZ-ul este popular în Transilvania dintr-un motiv explicabil: a dat atenție acestei comunități maghiare din România, a sprijinit și din punct de vedere material construcția de grădinițe, renovare de școli – care au fost foarte bine primite de către populație. În același timp însă FIDESZ-ul a cumpărat cam trei sferturi, dacă nu mai mult, din presa de limba maghiară din România și tinde la un monopol pe aderența maghiară cât și o masă de manevră. Inclusiv cu ocazia votului din aprilie care are o importanță deosebită.

Inițiativa noastră critică faptul că o mare parte a minorității maghiare susține agenda FIDESZ și prin ricoșeu UDMR chiar dacă fac tâmpenii. Este o minoritate semnificativă care consideră că acest drum este greșit și nu crede în scepticismul și suveranismul FIDESZ-ului. Este paradoxal pentru minoritatea maghiară să susțină politici care la un moment dat se pot întoarce chiar împotriva ei. Trebuie să ne reîntoarcem la normalitate”, a mai precizat Péter Eckstein-Kovács.

Minoritatea maghiară cotropită de guvernul FIDESZ

Gáspárik Attila, directorul general al Teatrului Naţional Târgu-Mureş și fost membru CNA, și el unul din semnatarii inițiativei, este de părere că politica culturală și educațională de la Budapesta nu a făcut decât să schindeze și mai mult comunitatea maghiară din România. În locul unei uniuni în jurul unor valori inclusive pro-europene, ceea ce li s-a livrat a fost mai degragă o viziune identitară ce nu a dat naștere decât la ură. În opinia acestuia o majoritate clară din sânul maghiarilor nu este interesată să participe la alegerile din aprilie de la Budapesta, ceea ce ar arăta că susținerea orbă a UDMR pentru FIDESZ nu reprezintă interesele acestei minorități.

„Cred că e o nebunie ce se petrece azi în sânul comunității maghiare din România. Ce am făcut noi este o petiție prin care încercăm să tragem un semnal de alarmă privind această „cotropire” de către guvernul maghiar. Cred că sunt două lucruri ce trebuie separate clar: sunt cetățean al României, plătesc taxe aici și deciziile care mă privesc se iau aici. Spiritual, binențeles, aparțin și culturii maghiare, la care țin dar care nu vine în conflict cu apartenența la cultura română. Din păcate simt în cazul multor concetățeni ai mei că și-au pierdut busola. Și mai ales UDMR-ul și-a pierdut acea autonomie decizională prin care ar trebui să reprezinte maghiarii din România și relația între români și maghiari.

Un sondaj recent arăta că cei cu dublă cetățenie din România, doar 42% au afirmat că vor să se prezinte la alegeri și din aceștia doar 82% ar vota cu actuala guvernare. Deci acest lucru înseamnă că vorbim de o majoritate de 58% care nu au cetățenie, nu vor să voteze și eu mă consider ca aparținând acestui grup și nu vreau să fiu terorizat prin prisma acestui lucru. Asta pentru că în rândul maghiarilor a pornit un lucru lansat de FIDESZ, să pui sub semnul întrebării dacă ești sau nu maghiar. Dacă nu ții cu FIDESZ nu ești maghiar, sau nu ești un maghiar bun. Eu speram că am ieșit din astfel de maniheisme.

Simt o frică în rândul multor oameni, de exemplu cei care trăiesc în familii mixte, pentru ei e o tragedie să fie confruntați cu o astfel de viziune identitară. Sunt zeci de mii de familii în astfel de cazuri și la ei nu se gândește nimeni. Eu cred în valorile europene, drumul corect nu cred că duce spre Moscova, ci spre unitatea în diversitate a Europei”, a declarat Gáspárik Attila pentru FANATIK.

O surpriză pentru UDMR

George Jiglău, conferențiar universitar la Facultatea de Științe Politice a Universității Bebeș-Bolyai din Cluj-Napoca, este de părere că apropierea UDMR-ului de partidul lui Orban nu ar trebui să ne surprindă în contextul în care formațiunea condusă de Kelemen Hunor a urmat de la bun început o agendă conservatoare.

„Nu ar trebui să ne surprindă că UDMR, nu de acum ci de câțiva ani buni, este un soi de ecou al lui Viktor Orban în politica din România. Asta pentru că UDMR a fost întotdeauna un partid conservator mai ales când e vorba de chestiuni de valori. A fost un partid conservator încă din anii 90 când s-a fondat ca formațiune politică. Întotdeauna, în raport cu minoritaea maghiară, a mers foarte mult pe discursul ăsta identitar, etnic, apropierea cu bisericile – și cred că a fost destul de consecvent din acest punct de vedere.

Lucru oarecum paradoxal pentru un partid al unei minorități, unde ne gândim că un partid al unei minorități să fie mai sensibil față de chestiuni politice în raport cu alte minorități. Dar nu s-a întâmplat asta, UDMR a fost tot timpul un partid conservator, fie și prin apartenența la Partidul Popular European, unde s-a reîntâlnit cu Fidesz-ul lui Orban de-a lungul anilor.

În acest context, e cu atât mai interesantă această ieșire a unui grup consistent de intelectuali din interiorul minorității maghiare, pentru că până acum, de-a lungul anilor acest lucru nu prea s-a întâmplat”, a declarat George Jiglău pentru FANATIK.

În opinia analistului politic minoritatea maghiară a fost dominată de un discurs poate chiar mai apăsat identitar decât a avut UDMR-ul, și că mișcările din interiorul minorității au fost mișcări politice care au contestat poziția UDMR tocmai pentru că simțeau că partidul nu face destul pentru chestiuni legate de autonomie. În opinia acestuia animarea unui curent liberal în interiorul votanților UDMR ar putea avea efecte chiar și asupra alegerilor din 2024 din țara noastră, susținând că apropierea față de FIDESZ ar putea chiar să coste UDMR-ul intrarea în parlament.

„Rămâne de văzut dacă vom asista la o diversitate de opinii, din perspectiva asta etnică-identitară, și care să se păstreze pe termen mai lung, nu doar acum în raport cu alegerile din Ungaria, dar poate și în raport cu alegerile din România pe moment ce ne apropiem de 2024. Nu e clară încă ce înseamnă pentru UDMR această apropiere față de Fidesz, am vazut câteva inițiative legislative în acest sens, însă sper ca pe termen lung UDMR să nu se transforme într-un soi de AUR. Ar fi o carte pierzătoare pentru UDMR, și cred că la un moment dat își vor da seama unde să tragă linia, asta pentru că riscul de imagine e destul de mare.

Riscul apropierii de Fidesz cred că este unul și foarte pragmatic. UDMR a reușit până acum mereu să treacă pragul electoral, dar dacă pierde un 1%, care să fie din zona asta liberală a minorității care nu va accepta un partid ce se comportă ca AUR, s-ar putea să piardă suficient de mult cât să pice sub prag. Și cred că ei își dau foarte bine seama de riscul ăsta”, a subliniat George Jiglău.

„Democrația pluralistă este alternativa la falsele temeri inoculate politic”

Inițiatorii petiției, între care Eckstein-Kovács Péter, Fosztó László, Gáspárik Attila, Kozák Gyula, Magyari Nándor László, Selyem Zsuzsa, au solicitat ca UDMR-ul să nu promoveze agenda FIDESZ în rândul minorității maghiare, o agendă care nu este susținută de o majoritate și una care vine în contradicție cu interesele acestei minorități.

„Nu suntem și nu putem rămâne indiferenți la evoluția vieții politice din Ungaria, la modul în care se va configura guvernul într-o țară cu care avem relații culturale și sociale, de care ne leagă multiple relații de rudenie sau prietenie. Suntem pe deplin conștienți de importanța valorilor la care aderă un stat membru al Uniunii Europene pentru că acestea modelează atitudinea UE față de maghiari, ceea ce afectează calitatea vieții noastre în Transilvania. Evoluția vieții politice din Ungaria este esențială și în privința relației dintre guvernul României și al Ungariei pentru că dinamica relației va defini cadrele vieții politice și sociale a maghiarilor din România.

Cultura politică a Ungariei, divizarea internă din țara vecină trece dincolo de granițe. Campaniile saturate de ură promovate în ultimul deceniu contribuie pe deplin la deteriorarea relațiilor sociale chiar și la nivelul vieții cotidiene. Nu trebuie și nu vrem să ne temem de Bruxelles, de György Soros, de migranți sau de minorități sexuale! Nu avem nevoie de protecție împotriva lor. Dorim dialog, nu discursuri alarmiste”, se arată în petiția intelectualilor maghiari din România.