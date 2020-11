Revoltă printre profesori după ce Chirilă și Loredana au cerut ajutor de la Guvern. „La muncă, lăutarilor!”

Revoltă totală printre profesori după ce Tudor Chirilă, Loredana și mai mulți artiști grei au cerut ajutor de la Guvern. Astfel, într-o scrisoare deschisă adresată premierului, vicepremierului şi ministrului Culturii, 95 de nume sonore ale scenei, între care Cristi Minculescu, Direcţia 5, Horia Brenciu, Cargo, Holograf sau Andra, au solicitat să fie incluşi în schema de ajutor de stat pentru domeniul cultural.

Vă reamintim cum Guvernul a anunţat săptămâna trecută că, în urma discuţiilor cu reprezentanţi ai domeniului cultural-artistic românesc, a fost decisă implemetarea unei scheme de ajutor de stat în valoare de 100 de milioane de euro, sub forma unor granturi.

“Am luat la cunoştinţă că Ministerul Culturii, cu sprijinul Guvernului României, a elaborat un proiect de schemă de ajutor de stat pentru a veni în sprijinul sectorului cultural, ale cărui activităţi au fost sistate pentru a preveni răspândirea virusului SARS-CoV-2. Însă am constatat cu surprindere că artiştii nu sunt incluşi în planul Guvernului”, precizează cei 95 de semnatari ai scrisorii.

Revoltă printre cadrele didactice după ce artiștii au cerut ajutor de la Guvern.

Potrivit textului scrisorii, “am observat că acestea se adresează doar operatorilor culturali, organizatorilor de festivaluri şi evenimente culturale, organizatorilor de evenimente muzicale şi stand-up comedy, vânzătorilor de bilete, librarilor şi editorilor, artiştii nefiind incluşi în niciuna dintre aceste măsuri”.

Ei consideră “că existenţa sectorului cultural depinde nu doar de organizatorii de evenimente, ci mai ales de artişti. Vă rugăm să includeţi în schema de ajutor de stat şi această entitate ca beneficiar eligibil al sumelor destinate ajutorării sectorului cultural”.

Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, a explicat pe 18 noiembrie: “Vom condiţiona aceste finanţări în aşa fel încât banii să se cheltuiască pentru ca beneficiarii să fie din punct de vedere piramidal toţi cei care activează în sectorul cultural respectiv.

Pentru că există terţe profesii ce ţin de fiecare domeniu de activitate. Noi ne vom asigura că atunci când finanţăm un organizator de eveniment vor ajunge bani şi la artişti, când finanţăm librării sau edituri vor ajunge bani şi la autori”.

Ce artiști pot să intre pe schema de ajutor a Guvernului

Beneficiarii schemei de ajutor de stat pentru susţinerea sectorului cultural sunt entităţi de drept privat care au avut activitate în ultimii 2 ani în artele spectacolului, artele vizuale, patrimoniu, carte, audiovizual şi educaţie culturală.

Pentru a beneficia de acest ajutor, toate entităţile trebuie să se înscrie în Registrul sectorului cultural, pe de o parte, pentru a cunoaşte exact impactul financiar, şi, în acelaşi timp, ca o condiţie pentru preînscrierea la aplicarea pentru aceste granturi. Înscrierile se pot face până pe 25 noiembrie, inclusiv.

Profesorii, acuze dure la adresa artiștilor

Nu toată lumea a primit cu brațele deschise solicitarea artiștilor. Printre cei care au acuzat în termeni duri se numără și profesorii. Nemulțumiți că au fost săriți din schemă la creșterile salariale, aceștia au ținut să le transmită artiștilor să facă și economii și să nu mai aștepte pomeni electorale.

„Ei, ce-ar mai fi! Loredana ce să facă cu ajutorul de stat, poate doar o altă şedinţă foto, în ipostaze vulgare? Inna, idem? Când încasau sume astronomice de la toate serbările micilor şi berii de pe la toate Primăriile, era bine. Nu erau nici măcar în stare să fie oneşti să îşi câştige pâinea din spectacolele lor private şi, nu din cele cu dedicaţie, la banul public.

Observ că unii dintre cei care comentează confundă arta cu scălămbăiala. Ce hilar, ce dureros. Să fie clar: 90% dintre semnatarii acelei inepţii nu fac artă. Chiloţăraia aceea, scălămbăiala aceea nu este artă. Sub nicio formă. Ci un antrenament de vulgarizare a atenţiei publice şi atât”, a transmis pe un grup al profesorilor Eugen Mihăceanu.

„Să meargă la muncă lăutarii aceștia de doi bani, fițe, craci și minte, ioc. Dar tupeul, cât cuprinde!”, a postat și Theodor Augustin. „Să nu-mi spui că nu mai aveți bani!!!! Că luați la un concert salariul meu pe un an”, a zis și Elena Popovici.

Un profesor și-a acuzat breasla

Au existat și profesori care au contrazis opinia majoritară. Unii dintre ei au ținut să le readucă aminte profesorilor că nu au fost obligați atunci când și-au ales meseria.

„Toate aceste comentarii sunt total nedemne de niste cadre didactice. In primul rand, artistii pe care ii enumerati sunt semnatari ai scrisorii deschise, nu cer neaparat pentru ei, ci din solidaritate de breasla pentru colegii lor artisti mai putin norocosi, care nu castiga din contracte cu televiziunea, nu participa la emisiuni sau reclame, ci traiesc strict din salariul de actori, muzicieni de orchestra, cantareti de opera, balerini.

In al doilea rand, e usor sa le strigi sa faca rapid o conversie profesionala, dupa zeci de ani de studiu si o gramada de bani investiti in pregatire, costume, instrumente. Unui profesor daca i s-ar spune ”Nu-ti convine cat castigi, gaseste-ti altceva de munca!”, imediat i se face negru in fata ochilor.

Daca e sa o luam invers, nici pe noi, profesorii, nu ne-a oprit nimeni sa fim artisti profesionisti. Dar…. cati dintre noi au avut talentul si dorinta de a studia cate 6,8,10 ore pe zi in afara scolii? Sunt cadru didactic si n-am nicio ruda artist, dar inteleg ca lumea nu se opreste doar la mine si la profesia mea”, a spus Diana Gonzali.

Cine sunt artiștii care au semnat scrisoarea către Guvern

Mai multe nume grele ale scenei românești au fost de acord să semneze scrisoarea. În ordine alfabetică aceștia sunt Adda, Alb Negru, Alessia, Alexia, Ami, Amna, Anda Adam, Andra, Andreea Bănică, Antonia, Alex Mladin, Bella Santiago, Bere Gratis, Bogdan Gridan, Bogdan Medvedi, Carla’s Dreams, Cargo, Cezar Guna, Compact, Connect-R, Cristina Vasiu, Dara, Datina, Debu, Delia, Delia Rus, Diana Brescan, Direcţia 5, DJ Project, Doddy.

De asemenea Edward Maya, Edward Sanda, Ellianne, EMMA, Etno, Fidas, Florin Ristei, Florian Rus, Friends, Gabriel Huiban, Gipsy Casual, Gloria & Balkan, Gran Error, Holograf, Hevito, Ho-ra, Horia Brenciu, Hvnds, Inna, Iris – Cristi Minculescu, Valter & Boro, Iris – Nelu Dumitrescu, Ionică Moroşanu, Jo, Jerry-Co, Kempes, Lavinia Goste, Lora, Loredana, Marius Zorilă, Manuel Riva, Mark Stam, Matteo, Maximilian, Mellinna, Misha, Misha Miller, Mr. Vik, Narcotic Sound, Olivia Addams.

Și-au dat acceptul și Paula Seling, Puya, Ro-Mania, Roxana Nemeş, Roxen, Ruby, Sasha Lopez, Shift, Sickotoy, Smiley, Sonny Flame, Spike, Sylvia by dj Rynno, Ştefan Bănică, Tavi Clonda, The Motans, Tobi Ibitoye, Trooper, Vama, Viky Red/ Pax, Voltaj, Vunk, wrs, 3 Sud Est și 6teen.