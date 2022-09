Revoltă și disperare în rândul pasagerilor cu zboruri anulate de Blue Air: ”Trebuia să ajung la operație” / ”Ne-au scos ca pe niște câini”

Decizia companiei Blue Air de a suspenda toate zborurile din România, până luni, a provocat un adevărat haos în aeroporturi.

Pasagerii din aeroporturi care au avut zborurile anulate de către Blue Air își strigă disperarea

Circa 1.000 de pasageri au aflat, marți după amiaza, că nu-și mai pot continua drumul şi au rămas blocaţi pe Aeroportul Otopeni din Capitală, din cauza .

ADVERTISEMENT

Ca de obicei, oamenii își realizaseră toate formalităţile şi urmau să se urce în mai multe aeronave pentru a fi duşi la destinaţie.

Decizia radicală a companiei aeriene a adus haos și disperare în rândul acestor oameni. Fără vina lor, aceștia sunt puși în situația de a-și risca locul de muncă și, în unele cazuri speciale, chiar sănătatea.

ADVERTISEMENT

O femeie se afla încă de la ora 8 dimineața la Otopeni. Ea avea o cursă către Paris, unde miercuri avea programată o operație complicată.

”La ora 10.40 era zborul și la 10.40 ne-au spus că este amânat. Eram la îmbarcare și ne-au spus că peste o oră – o oră și jumătate, depinde cât este întârzierea. După care, pe tablou, amânau cu încă o oră și jumătate, după care iar o oră și jumătate.

ADVERTISEMENT

S-a făcut 16.30. La 16.30 au închis totul, că zborul este anulat. Eu trebuia să ajung pentru operație, mâine aveam programare la doctor, în Franța, și acum eu nu pot să ajung. Nu mai pot să amân așa ceva. Peste trei luni trebuie să amân din nou”, a povestit aceasta, conform .

O altă femeie se teme că-și pierde locul de muncă

O altă româncă și-a strigat disperarea în aeroport. Aceasta spune că trebuie să ajungă la Lyon, pentru că altfel riscă să își piardă locul de muncă. Nu are pretenții, nu vrea banii înapoi, ci un bilet la o altă companie.

ADVERTISEMENT

”Nu vreau să-mi recuperez banii, vreau să-mi cumpere bilet pentru că fiecare dintre noi trebuie să ajungă la muncă. Sunt persoane cu copii bolnavi, sunt persoane în vârstă, cu diabet.

ADVERTISEMENT

Eu, una, îmi pierd locul de muncă doar pentru că ei nu vor să-mi cumpere biletul. Vi se pare normal? Eu am nevoie de biletul meu ca să ajung la muncă sau acasă sau oriunde. Nu vreau banii înapoi, eu vreau să-mi cumpere un bilet la o altă firmă, să-mi asigure zborul, să ajung acolo unde trebuie să ajung”, afirmă femeia.

O altă pasageră cu zbor anulat se plânge că nimeni de la compania aeriană nu îi bagă în seamă pe călătorii nemulțumiți.

”Ne-au scos ca pe niște câini, a venit și Poliția, ne-au spus să ne luăm bagajele, să ieșim. Când am ajuns aici nimeni, absolut nimeni nu ne-a băgat în seamă. Am fost la ghișeu, am întrebat foarte frumos cum putem să ne luăm banii.

Prima oară ne-au mințit că ne vor da banii aici, la ghișeu, apoi au afișat că pe 12 septembrie să venim să ne luăm biletul și posibil pe 15 septembrie să plecăm. Nu vor să ne dea banii înapoi”, spune femeia.

prin două modalități. Reprezentanții companiei Blue Air au declarat, pentru FANATIK, că există două variante. Oamenii pot opta pentru o cerere de ramburs sau pot încerca o relocare la o altă dată.