Rezultate Loto 6 din 49, Joker și Noroc. Numerele extrase azi, duminică, 18 aprilie 2021. Update

Rezultate Loto 6 din 49, Joker și Noroc. La fel ca în fiecare săptămână, toți cei care așteaptă propunerile Loteriei Române au parte și azi, duminică, 18 aprilie, de o nouă extragere la cele mai populare categorii. FANATIK îți prezintă rezultatele extragerilor loto.

UPDATE, ora 17:10/ A mai rămas aproximativ o oră până la începerea extragerii de săptămâna aceasta. Rămâi alături de FANATIK și vei fi primul care află numerele câștigătoare la jocurile tale favorite!

Știrea inițială/ Ca de fiecare dată, site-ul nostru vă oferă în timp real numerele câștigătoare. O vom face pentru toate jocurile, așadar veți avea rezultate pentru 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Noroc Plus și Super Noroc din această zi.

Toți jucătorii așteaptă premiul de la categoria vedetă – Loto 6/49, însă ofertante rămân și sumele de la celelalte categorii de joc. Rezultatele tragerilor le vom afla, ca de obicei, după ora 18:15.

Rezultate Loto 6 din 49, Joker și Noroc. Numerele extrase azi, duminică, 18 aprilie 2021

Vă readucem aminte că la tragerile loto de joi, 15 aprilie, 2021, Loteria Română a acordat peste 18.000 de câștiguri în valoare totala de peste 937.000 lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 7,77 milioane lei (peste 1,57 milioane de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 2,7 milioane lei (peste 549.500 de euro), anunță Loteria Română.

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 25 milioane lei (peste 5 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 53.000 de lei (aproximativ 10.800 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 1,47 milioane lei (peste 300.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de aproximativ 495.000 de lei (aproximativ 100.500 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 21.000 de lei. La Super Noroc este in joc la categoria I un report cumulat in valoare de peste 64.200 de lei (peste 13.000 de euro).

La tragerea Joker de joi, 15 aprilie, s-a caștigat premiul de categoria a III-a în valoare de 53.162,36 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Fetești, jud. Ialomița și a fost completat cu doua scheme reduse cod 24 la Joker, în total 28 de variante și 3 variante la Noroc Plus.

Numerele extrase astăzi, duminică, 18 aprilie 2021

Loto 6/49: 12, 22, 36, 6, 23, 37

Joker: 3 – 2, 1, 10, 25, 14

Loto 5/40: 23, 22, 3, 14, 19, 20

Noroc: 4 2 5 1 8 6 0

Super Noroc: 6 8 2 0 0 0

Noroc Plus: 4 7 5 5 0 4