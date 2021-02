Rezultate Loto 6 din 49 și Joker. Numerele extrase azi, duminică, 28 februarie 2021

FANATIK îți prezintă rezultatele extragerilor loto 6 din 49, Joker și Noroc. La fel ca în fiecare săptămână, toți cei care așteaptă propunerile Loteriei Române au parte și azi, duminică, 28 februarie, de o nouă extragere la cele mai populare categorii.

Și ca de fiecare dată, site-ul nostru vă oferă în timp real numerele câștigătoare. O vom face pentru toate jocurile, așadar veți avea rezultate pentru 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Noroc Plus și Super Noroc din această zi.

Fără doar și poate, ținta tuturor jucătorilor este premiul de la categoria vedetă – Loto 6/49, însă ofertante rămân și sumele de la celelalte categorii de joc. Rezultatele tragerilor le vom afla, ca de obicei, după ora 18:15.

Rezultate Loto 6 din 49, Joker și Noroc. Extragerea de duminică, 28 februarie

Duminica, 28 februarie, vor avea loc noi trageri după ce la tragerile loto de joi, 25 februarie, Loteria Romana a acordat 17.630 de castiguri in valoare totala de aproximativ 873.000 de lei.

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report in valoare de peste 2,26 milioane de lei (peste 464.800 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 2,48 milioane lei (peste 509.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 20,8 milioane de lei (aproximativ 4,27 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 51.700 de lei (peste 10.600 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1 milion de lei (peste 222.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 34.000 de lei, iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 52.200 de lei (peste 10.700 de euro). La Super Noroc, este in joc, la categoria I, un report in valoare de aproximativ 20.000 de lei.

Vă readucem aminte că la tragerea Joker de joi, 25 februarie, s-a castigat premiul de categoria a III-a, in valoare de 51.715,58 lei.

Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Galati si a fost completat cu 5 variante la Joker si o varianta la Noroc Plus. Pe langa premiul de categoria a III-a, posesorul biletului norocos a obtinut si patru castiguri de categoria a IV-a, in total 54.849,82 lei.