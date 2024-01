Rezultate Loto duminică, 14 ianuarie 2024. Numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc

Loteria Română a anunțat pentru duminică, 14 ianuarie 2024, noi trageri.. Ca de fiecare dată discutăm despre Loto 6/49, Joker și Noroc. Stați fără griji, există premii mari puse în joc. Așa cum v-am obișnuit, rezultatele vor fi anunțate de FANATIK, în timp real.

Rezultate Loto duminică, 14 ianuarie 2024. Ce premii sunt puse în joc

Așadar, duminică, 14 ianuarie 2024, avem show adevărat pus în scenă de Loteria Română. Compania va organiza trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Extragerile se vor difuza în direct, de la 18:30, în cadrul emisiunii Românii au noroc

, Loteria Română nu a stat deloc cu mâinile în sân, Din contră, compania a acordat nu mai puțin de 20.545 de câștiguri. concret, suma a avut o valoare totală de peste 1,17 milioane de lei.

Da, da, citiți cât se poate de corect. Deși vorbim despre prima extragere serioasă a anului, Loteria Română a venit cu premii zdravene. La fel se întâmplă și pentru această săptămână.

Trebuie să știți că la Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 23,77 milioane de lei. O să transformăm noi repede totul și va spunem că sunt 4,78 milioane de euro.

Bani frumoși, . La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 7,67 milioane de lei. Vorbim și aici de peste 1,54 milioane de euro.

La Joker, la categoria I, există un report în valoare de peste 22,78 milioane de lei, adică peste 4,58 milioane de euro. Același lucru se petrece și la categoria a II-a, acolo unde avem un report în valoare de peste 180.000 de lei, însumând peste 36.200 de euro.

Dacă ne raportăm la extragerea pentru Noroc Plus trebuie să știți că și aici se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 112.600 de lei, bani care ar însemna peste 22.600 de euro.

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 619.500 de lei, peste 124.500 de euro, iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 65.400 de lei, peste 13.000 de euro. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 30.200 de lei.