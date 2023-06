Rita Mureșan, dezvăluiri despre momentul când a făcut preinfarct: ”Nu cred că rezistam fără credință”

Rita Mureșan a vorbit despre ziua când a suferit un preinfarct. Se întâmpla anul trecut, când a căzut pur și simplu pe stradă. Norocul său a fost atunci un bărbat străin, care a apărut din senin și i-a administrat pastila de care avea nevoie. Ce simte, însă, artista că a salvat-o?

Ce spune Rita Mureșan despre momentul când a făcut un preinfarct

. De altfel, cu toate că a trecut cu bine de preinfarct, acest episod i-a lăsat repercusiuni asupra întregii stări de sănătate. Întreaga sa familie este foarte atentă acum cu ea.

”Acum peste un an și jumătate, toată familia a trecut printr-o situație de sănătate care ne-a adus un șoc. Eu personal am crezut că am trecut cu bine, că am susținut persoana respectivă foarte bine. Acum o jumătate de an însă, s-a văzut că acea situație a avut repercusiuni și asupra sănătății mele, eu suferind un preinfarct”, a spus Rita Mureșan pentru

Vedeta a relatat și cum s-a produs preinfarctul. Își amintește doar că a ieșit dintr-un magazin, s-a așezat pe o bordură, iar din senin a apărut un bărbat care îi dădea indicații despre cum să reacționeze: ”Deschide gura, ridică limba!”, o sfătuia acesta.

”Ulterior, mergând la cardiolog, am aflat că suferisem un preinfarct și că el mi-a dat nitroglicerină, ceea ce m-a ajutat. Dar, exact cum spuneam, eu nu cred în întâmplări și am încredere în planul divin!”, a mai precizat vedeta.

Rita Mureșan: ”Credința e foarte importantă în viața mea”

Rita Mureșan crede că va reuși să treacă cu bine peste toate datorită credinței pe care o are în divinitate. Este de părere că toate obstacolele i-au fost eliminate din cale, până în momentul de față, datorită ajutorului pe care l-a primit de la Dumnezeu.

”Credința e foarte importantă în viața mea, dintotdeauna a fost! Prin câte am trecut în viață nu cred că rezistam fără credință. Doar că acum am trecut la un alt nivel, spiritual. Am foarte multe inițieri, la rândul meu sunt și eu maestru, mă raportez la divinitate în tot ceea ce fac și gândesc.

Și împărtășesc oamenilor din cunoașterea mea, atât în seminarii și inițieri, cât și pe pagina mea de Facebook Ritas Angels. Se știe apropierea mea de aceste ființe de lumină, trimise de Dumnezeu să ne ajute. Ei nu pot să intervină peste liberul nostru arbitru, e nevoie să le cerem ajutorul”, a mai spus Rita Mureșan.

Rita Mureșan este una dintre cele mai cunoscute creatoare de modă din țara noastră. În ultima vreme, s-a retras din lumina reflectoarelor, petrecând mai mult timp cu familia sa.