Cu cine și-a sărbătorit Rita Mureșan ziua de naștere: “Mi-a făcut o surpriză”

Rita Mureșan a fost invitată, miercuri, la Vorbește Lumea, unde a făcut câteva dezvăluiri despre viața personală, dar și despre cum și-a petrecut aniversarea. Creatoarea de modă a împlinit 49 de ani pe 23 noiembrie și a avut parte de o aniversare atipică.

Rita Mureșan, dezvăluiri despre viața personală

Rita Mureșan, un fost model apreciat și în prezent designer, a vorbit despre viața personală, despre cea mai mare dorința a acesteia în ceea ce privește viața de familie. Deși pe plan profesional se bucură de succes, nu același lucru se poate spune și despre viața personală.

Designerul a fost invitat astăzi la Vorbește Lumea, unde a spus că și-a dorit o poveste de dragoste fără sfârșit cu tatăl fetelor sale. Acest lucru nu a fost posibil, fostul model divorțând de acesta.

“Noi ne-am iubit. Eu mi-am dorit o căsnicie idilică, să trăim împreună până la adânci bătrâneţi… Dar acum e mai greu…Totul e pe repede înainte, nu cred că mai există această poveste idilică în timpurile în care trăim”, a precizat Rita Mureșan.

Rita Mureșan: “A fost un act curajos divorţul”

În cadrul aceleiași emisiuni, Rita Mureșan a mărturisit că a fost nevoie de curaj pentru a divorța. Copiii au fost motivul pentru care aceasta s-a gândit de două ori atunci când intenționa să divorțeze.

“Totul e pe repede înainte, nu cred că mai există această poveste idilică în timpurile în care trăim. A fost un act curajos divorţul, mai ales că aveam copii. Cam un an şi ceva m-am gândit foarte bine la acest pas. Fetele nu au reacţionat urât! Au existat şi discuţii: Îţi iau copiii!, desigur,” a mărturisit Rita Mureșan.

Rita Mureșan nu regretă că a divorțat

spune că divorțul a fost o decizie înțeleaptă și că nu are regrete în ceea ce privește separarea. În prezent, relația celor doi este una bună, iar comunicarea dintre ei se bazează pe necesitățile impuse de creșterea fetelor.

“Nu regret că am divorţat! Relaţia dintre noi s-a îmbunătăţit foarte mult după despărţire, nu mai era nimic de reproşat, nu mai erau frustrări. Am ajuns să ne apreciem acum! “, a continuat Rita Mureșan.

Rita Mureșan a precizat că divorțul a fost cea mai bună decizie pentru ca fetele să nu asiste la certurile părinților atunci când erau căsătoriți.

“Dar pentru că am ajuns la înţelegere, fetele nu au trecut prin momente urâte. Am reuşit să facem în aşa fel încât să fie bine. Nu ne-au reproşat niciodată că am divorţat. Am devenit doi oameni liberi care puteau să facă ceea ce îşi doresc”, a completat Rita Mureșan.

Rita Mureșan, vacanță cu tatăl fetelor sale

Rita Mureșan a mărturisit, la Vorbește Lumea, că vacanțele și sărbătorile sunt petrecute în familie, alături de Nelu Mureșan, fostul soț. Aceasta a precizat că și-a dorit foarte mult ca divorțul din 2007 să nu fie mediatizat, pentru a-și proteja cele două fete pe atunci minore.

“În vacanţe plecăm toţi, Sărbătorile le face tot împreună, deci dinamica nu s-a schimbat prea mult. Noi suntem tot mama şi tata pentru ele. Mai greu a fost cu presiunea media. Aşteptau paparazzi la poartă, a fost mediatizat divorţul”, a povestit Rita Mureşan.

Rita Mureșan și-a serbat ziua de naștere fără cele două fete

Rita Mureșan a mărturisit că și-a sărbătorit aniversarea fără Gloria și Rebeca. Cele două fiice nu au putut fi prezente la aniversarea mamei pentru că din țară, dar Rita l-a avut pe tatăl ei aproape.

“Am primit multe urări frumoase, chir am fost impresionată. Mulți dintre fani mi au făcut și poze frumoase. Îmi doresc să fim toți sănătoși ca asta e tot ce contează. Dorințe am multe, dar le pun pe lista de Crăciun. (…) Rebeca este în America, iar cealaltă este tot plecată, dar am stat cu tatăl meu care mi-a făcut o surpriză.”, a declarat Rita Mureșan.