Rita Mureșan, transformată radical din cauza kilogramele în plus. Cum arată acum?

Va multumesc pentru multele, foarte multele mesaje in care ma intrebati ce fac! Faptul ca nu am mai scris pe retele de socializare e alegerea mea! Scriu cand simt, sau cand am ceva de spus! Fac foarte bine, atat eu cat si toata familia mea! In aceste 3 luni atat de multe persoane si-au mutat viata cu totul pe aceste retele, incat am considerat ca e mai bine pentru mine o pauza! 😘 Ma bucur ca suntem cu totii sanatosi, ca l-am vazut pe tatal meu acum cateva zile la Breaza, ca Gloria e langa mine, ca Rebe e bine la NY si ca pot comunica atunci cand vreau cu prietenii mei( chiar sa ne si vedem, asa pe rand)! Chiar daca ma repet, cel mai mult ma bucur ca suntem sanatosi! Si facem zilnic tot ce putem sa ne protejam si sa ii protejam pe cei dragi! Azi e ziua bunicii copiiilor! La multi ani, Dana! ❤️ Acestea sunt momente si persoane importante, carora le-am dat mai multa importanta in ultima perioada, mai putin retelelor de socializare! In special lui Glo! Sa nu va suparati pe mine! Va imbratisam cu drag si sa ne vedem/ auzim/ citim cu bine! ❤️😘🤗🙏👼🌈 #happymothers #health

