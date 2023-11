Robert Niță a venit în studio cu cleștele și penseta după FCSB – Rapid. „Mi-a zis Papeau”

Rapid a obținut o victorie foarte importantă, scor 2-1, în duelul cu FCSB, .

Robert Niță, fericit după meciul cu FCSB

Robert Niță a fost foarte fericit după meciul câștigat de favoriții săi, în fața rivalilor de la FCSB. Acesta a vrut să îl tachineze pe , despre care spunea că nu va avea multe de zis după acest meci. Din acest motiv, a venit cu un clește la emisiune, pentru a-i scoate cuvintele din gură.

”Am venit cu pachet, știu că durează emisiunea. Dacă îi este greu lui Gigi Mustață să intre, să vorbească, îi scoatem cu cleștele cuvintele.

Am venit pregătit, știam că poate va ezita să intre în dialog, am adus și cleștele, așa să mai scoate câte o reacție. Am venit cu cleștele, mai scot câte o reacție”, a spus Robert Niță.

Imediat, Adi Ilie a intervenit și a spus că acesta trebuia să vină cu o pensetă: ”Aroganța asta, de ce vorbea domnul Șucu… Cu penseta trebuia să vii”.

Robert Niță i-a luat-o înainte și a scos, din punga de unde a scos și cleștele, o pensetă: ”Ia uite, Adrian Ilie. Jur pe cuvântul meu de onoare dacă a știut cineva”.

În glumă, Mihai Stoichiță a spus că emisiunea e aranjată: ”Eu nu mai particip la emisiuni aranjate”.

Povestea pensetei: ”Mi-a zis Papeau să vin cu ea”

Imediat, Robert Niță a spus că penseta era tot pentru Gigi Mustață, pentru a scoate firele de iarbă din pantalonii jucătorilor care nu au reușit să îl oprească pe Papeau.

”Nici producătorul emisiunii nu a știut, a venit când era întuneric, le-am ascuns aici. Mi-a zis Papeau, dacă au băieții pe short-uri, de la dribling-uri, luați penseta pentru Mustață, că el merge la Berceni, să scoată firele de iarbă. Nici în alunecare nu îl prindeau.

Ai văzut ce mi-a făcut domnul Mustață ieri? Că aterizăm cu aripile frânte, uite că nu a fost așa. De asta vreau să vorbesc cu el, îi înțeleg supărarea, a fost și la Berceni cu o seară înainte.

E o înfrângere care doare, mai ales pentru el, lider al galeriei. Voi fi aici zi de zi, Gigi. Vin aici și stau în spate, până intră”, a spus Robert Niță.

