Peluza Nord, reacție în forță după înfrângerea cu Rapid: „Disperarea vă copleșește când vorbiți de noi”

FCSB a pierdut meciul cu Rapid, scor 1-2, pe Arena Națională,

Peluza Nord răspunde criticilor după meciul cu Rapid

. Peluza Nord a fost acuzată că s-a inspirat la una dintre coregrafiile afișate la acest meci de la o poză preluată de pe internet.

De asemenea, în ultima săptămână, membri Peluzei Sud, cei ce susțin CSA Steaua, au spus că nu este relevant numărul de fani de pe stadion.

Peluza Nord a răspuns acestor acuzații, într-un mod ironic. Referitor la coregrafia inspirată de pe internet, aceștia au spus că au existat multe alte coregrafii inspirate în fotbalul românesc.

Fanii FCSB au spus că aceste comentarii sunt doar rezultatul frustrării acumulate de ”rivali” pentru că echipa din prima divizie adună zeci de mii de spectatori la meciurile importante.

În final, galeria condusă de Gheorghe Mustață a precizat că este recunoscătoare fanilor care au venit alături de ei în peluză și spune că, indiferent de rezultate sau de situația echipei, jucătorii trebuie să fie susținuți.

”Ce bucurie, ați reapărut. Fiecare moment în care vă vărsați frustrările pe net este o încântare pentru noi! Am înțeles, nu este vorba de 40.000 de mii de suporteri, că numărul nu contează! Am înțeles, nu este vorba de coregrafii afișate după ce au fost aflate de adversari și au apărut în toată presa!

Am înțeles, nu este despre coregrafii adresate unei echipe cu care nu ați jucat niciodată și pentru care nu existați! Am înțeles, nu este vorba de lecții de ultraserie predate pe foi la jandarmerie! Am înțeles, nu este vorba despre (probabil) sute de coregrafii cu Tom și Jerry, cu coperți din Iron Maiden sau Pink Floyd, Cu SuperEroi, cu Anime, cu Freddy Krueger sau Jason Voorheescare, cu desenele geniale de la PGWear.

Nu, este despre disperarea care vă copleșește când vorbiți despre noi, despre neputința voastră în ceea ce ne privește, despre faptul că existăm și mai ales că nu ne pasă deloc de voi.

Noi suntem simpli, mulțumim celor care au venit alături de noi, alături de echipă, indiferent de situație, de lucrurile nepotrivite din jurul echipei! Vă mulțumim tuturor, învățam din greșeli, creștem pe zi ce trece și ne hrănim cu ura oamenilor mici, oameni care nu contează!”, a transmis Peluza Nord.