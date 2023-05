Robert Niță o ia din vole și pe Dana Budeanu: „Serios acum, îi ceartă și pe comentatori? E ca și cum i-aș da eu lecții de modă, că nu stă tocul bine pe pantof!”. Ce spune despre fătălăi. Video exclusiv

Renumită pentru faptul că spune lucrurilor pe nume, designerul vestimentar Dana Budeanu i-a luat la țintă pe comentatorii de fotbal Emil Grădinescu și Bogdan Cosmescu în urma unor detalii picante despre care au vorbit în timpul meciului Real Madrid – Manchester City, scor 1-1 în semifinalele Ligii Campionilor. , la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Robert Niță, replică savuroasă pentru Dana Budeanu

Dana Budeanu s-a luat public de Emil Grădinescu și Bogdan Cosmescu după ce jurnaliștii au vorbit în timpul meciului Real Madrid – Manchester City despre conflictul ce ține de lumea mondenă dintre Kevin De Bruyne și Thibaut Courtois, care au fost divizați de Caroline Lijnen.

Fosta iubită a lui Kevin de Bruyne a avut o escapadă amoroasă cu portarul lui Real Madrid. Dana Budeanu a ținut să-i „urecheze” public printr-un mesaj postat pe pagina personală de Facebook pe cei doi comentatori, însă gestul designerului vestimentar a atras critici.

Robert Niță a avut o replică savuroasă la adresa Danei Budeanu în direct la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. „Microbistă. (n.r. e rapidistă?) Nu știu ce e, vegetariană. Eu o apreciez pe Dana Budeanu pentru că spune lucrurilor pe nume. Mă simt fătălău. ‘Doamna Dănuța, Caffe Latte nu Ristretto, nu scurt, Latte ca fetele’.

Între noi fetele de-aia îmi și permit să intru într-un dialog cu doamna Dana. Am văzut că spune că au vorbit comentatorii de nu știu ce”, a fost replica lui Robert Niță, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Să rămână acolo cu vegetarianele”

„Doamna Dana le învăța pe fetele astea cum să mănânce carne și cum să facă să-și țină iubiții, bărbații, amanții acasă. Acolo nu se mai uită copiii? Pe Tik-Tok? E îmbucurător că o doamnă respectabilă cu vorbele la ea, dar, serios, doamna Budeanu îi ceartă și pe comentatori?

Să rămână acolo cu vegetarienele, cu fetițele, cu papa la berbecuț, cu fătălăii. Când am ajuns la Survivor și mi-au dat ăia paiul în nuca de cocos am zis: ‘Mamă, dacă mă vede Dana Budeanu…’”, a mai spus Robert Niță. Ulterior, fostul fotbalist de la Rapid a adus-o în discuție și pe Andreea Bododel.

Specialistul FANATIK SUPERLIGA pentru o ironie lansată după meciul Farul – Rapid 7-2. „Nu am nicio treabă, dar mi se pare mult prea mult să comenteze comentatorii după ce Bododel spune că au dat 7 că atât au putut. Are sute de mii de urmăritori și discursul pe care îl are, dar prea…

Robert Niță a taxat-o pe Dana Budeanu: „Mă și epilez dacă vreți să știți acest detaliu”

„Am înțeles-o pe fata aceea că vrea să fie și ea golgheter și nu a putut să dea decât 7 goluri, dar de la doamna Dana mă aștept la altceva. E alt nivel. Cum să vorbesc eu de modă, să-i spun lui doamna Dana că nu stă tocul bine la pantof. Serios. ‘Doamna Dana, nu Ristretto, nu Espresso. Eu sunt pe cantitate, nu pe calitate cu lapte mult, paharul mare.

Mai fătălică așa, mă și epilez dacă vreți să știți și acest detaliu. (n.r. te epilezi?) Da, iubita mea, da, prințesa mea. Toți marii fotbaliști o fac, poate află doamna Dana că toți marii fotbaliști se epilează. Ține de igienă până la urmă. Cremuță, masaj, alunecări”, au fost cuvintele lui Robert Niță, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

