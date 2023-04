Rodica Popescu Bitănescu, amintiri crunte! Ce secret ascundea actrița, chiar și de soțul ei: ”Aș fi vrut să mor”

Ani la rândul, Rodica Popescu Bitănescu i-a făcut să râdă pe românii de pretutindeni. Cu carisma și talentul său actoricesc a cucerit pe toată lumea, dar în spatele râsului său atât de cunoscut, stau secrete bine ascunse. În postul Paștelui și-a deschis sufletul și-a vorbit despre cele mai mari suferințe ale sale.

Rodica Popescu Bitănescu, dezvăluiri nemaiauzite. Care sunt cele mai bine păstrate secrete ale actriței

a adus de multe ori zâmbetul pe chipurilor românilor. Umorul său a adus lumină chiar și atunci când ultima urmă de speranță părea să se stingă, dar veselia actriței e născută din multă durere.

Și-a deschis sufletul într-un interviu emoționant, difuzat . A aflat că există moarte în momentul în care tatăl său s-a stins brusc din viață și chiar dacă nu a vrut să creadă, a simțit că ceva rău i se va întâmpla părintelui său.

„Era un bec mare la oglinda de machiaj. Și eu neștiind că el murise, am spus: ‘Tatăl meu trebuie să trăiască!’. Și când am spus, a bubuit becul ăla enorm. S-a făcut întuneric în cabină. Au amuțit colegii mei și ăla a fost semnul.

În clipa în care el a plecat la drum, avea un fel de maimuțoi mic la oglindă și când i-am spus drum bun, a căzut. Nu mi-a plăcut semnul ăsta. N-am vrut să-i spun, dar m-am gândit că o să se întâmple ceva rău. Am aflat prin fratele meu. Eu n-am crezut că există moarte până atunci”, a declarat Rodica Popescu Bitănescu la Pro TV.

„Nu voiam să se știe cine a fost tata”

Cu toate că i-a iubit nespus de mult pe cei care i-au dat viață, Rodica Popescu Bitănescu a refuzat mult timp să vorbească despre copilărie. Și-a ascuns originile de teamă să nu aibă suferit, tatăl său fiind reținut politic. Actrița a povestit că de la o vârstă fragedă a fost nevoită să facă cunoștința cu foamea, sărăcia și disperarea.

„Primii ani i-am petrecut la țară, la Răsuceni, unde m-am născut și unde n-am avut curajul să spun ani și ani de zile. Nu voiam să se știe cine a fost tata. A avut acolo niște pământ, o moșioară mică. A venit naționalizare în iunie 1948. Pe la 9 ani a început chinul. Am fugit cu toții către București, dar nu aveam unde să stăm. A fost îngrozitor de greu.

Am nimerit într-un subsol nenorocit. Când am nimerit într-o casă normală, mie nu-mi venea să cred. Prin anii 60 am fost repartizată la Iași, unde am nimerit într-un apartament. Mi se părea atât de luminoasă, de omenoasă”, și-a amintit actrița.

Când Rodica Popescu Bitănescu era în facultate, tatăl său a fost reținut, dar nu a putut niciodată s-l viziteze. Iar în perioada gripei asiatice, actrița s-a îmbolnăvit: „Eu era să mor. Dacă mișcam capul îmi curgea sânge din nas până se umplea fundul unui lighean de metal”.

Mama a fost cea care i-a dat vești despre tatăl său: „Pe culoar vedea foarte multe cosciuge. Atâta mi-a spus, Nichi avea o barbă mare și mâinile arse”, și-a amintit Rodica Popescu Bitănescu cu lacrimi în ochi.

Rodica Popescu Bitănescu și-a ascuns trecutul și de soț

Pentru a nu-și pune cariera în pericol, Rodica Popescu Bitănescu nu a fost complet transparentă nici față de soț. „Nu consider un păcat că m-am ascuns. Eu nu i-am povestit soțului meu. Mi-a fost frică să nu se sperie. Eram obișnuită ca toată lumea să fugă de mine. Toți colegii lui îl sfătuiau să nu se însoare cu o actriță. La căsătoria noastră, tata nu mai era”, a explicat Rodica Popescu Bitănescu.

Alături i-a fost mama, dar și aceasta a fost răpusă de boală. Actrița este cea care a îngrijit-o, cu greu, de una singură. „Aș fi vrut să mor odată cu ea să nu mai chinuiască. A stat la pat 7 ani de zile nemișcată. O găseam pe spate cu escare, cu răni”.

Niciodată nu s-a plâns și mereu a fost cu zâmbetul pe buze, dar, pe interior, sufletul îi plângea. „Când am fost trădată. Când am fost refuzată să fiu luată de nevastă. Nu voia nimeni să mă ia de nevastă. Eram și nemâncată. Îmi era și foame. Nu visam decât să găsesc pe unul să-mi dea să mănânc”.

Și-a cerut iertare cu lacrimi în ochi de la Simona Bondoc

A fost trădată, dar a și trădat, iar în Postul Paștelui, Rodica Popescu și-a cerut iertare plângând de la actrița Simona Bondoc: „O dată am fost vinovată, față de o colegă. Mi s-a părut că m-a trădat. Eu am trădat-o dintr-o inconștiență. Mi-a spus un secret pe care nu aveam voie să-l spun. Într-o conjunctură, l-am spus și ea a aflat. Simona Bondoc, o mare actriță, am greșit, iartă-mă! Să mă ierte și Dumnezeu”, a încheiat Rodica Popescu Bitănescu.