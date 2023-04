Alexia, fata cu brațele replantate, lecție de viață în Vinerea Patimilor: „Dumnezeu așează lucrurile cum știe el mai bine”

Alexia rămâne pentru întreaga țară fata cu brațele replantate. Înainte de Crăciun, un cumplit accident de autocar i-ar fi putut schimba drastic cursul vieții. Risca să nu-și mai poată folosi mâinile niciodată, dar a aflat că minunile există. În Vinerea Mare, și-a spus încă o dată povestea și a transmis un mesaj important.

Alexia, fata cu brațele replantate, a oferit o lecție de viață înainte de Paște

Înainte de Crăciun, Alexia a fost implicată într-un cumplit accident de autocar, în urma căruia ar fi putut să-și piardă brațele, unul dintre ele fiindu-i amputat. Totuși, copila de doar 15 ani a aflat pe pielea ei că minunile există.

, dar totul a pornit de la fratele său, care a avut tăria și prezența de spirit ca la dar 17 ani să-i caute mâna amputată în accident. În Vinerea Mare, Alexia, Eric și medicul erou Sidonia Șușanu au fost invitați în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde au vorbit despre tot ce au trăit în ultimele luni.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Și lui Silviu, care a fost în stânga mea. El a fost afectat grav la cap. El cred că m-a salvat și după eu am salvat-o pe sora mea. A fost un șoc când am văzut-o fără un braț.

Prima dată credeam că visez, voiam să mă trezesc… A fost ceva din proprie inițiativă. Așa am simțit. Am luat-o pe Alexia, brațul și am fugit”, a povestit Eric, adolescentul care a salvat pe Alexia- fata cu brațele replantate de medici.

Medicul Sidonia Șușanu: M-am gândit, ‘Doamne, cum să-i amputez copilului o mână care are 2 din 3 nervi principali?’

toată viața. Decizia de a-i salva fetei ambele brațe a fost una luată „într-o fracțiune de secundă”, căci planul inițial era cu totul altul. În momentul în care a văzut-o pe adolescentă, planul s-a schimbat.

„Fusese după o zi în care deja mai avusesem o fetiță de la Roman. O strivire a membrului inferior. Nu chiar ne-am așteptat ca în seara următoare să fim anunțați că s-a declarat cod roșu cu victime multiple, copii. Medicul care era de gardă în spital mi-a transmis despre Alexia că are o mână strivită și una amputată.

I-am spus că mâna strivită o vom amputa și o vom replanta pe cea care este detașată complet, părea mai puțin lezată. A fost o decizie de o fracțiune de secundă. În momentul în care i-am văzut membrele, mâna dreaptă avea două structuri nervoase importante, dar masele musculare erau foarte puternic strivite. M-am gândit, ‘Doamne, cum să-i amputez copilului o mână care are 2 din 3 nervi principali?’”, a relatat Sidonia Șușanu.

Alexia „a avut o șansă extraordinară de la început”

Alexia, fata cu brațele replantate de medici, a avut șansa să ajungă la spital la puțin peste o oră de la accident. Iar acesta a fost ceea ce a contat cel mai mult. „Ea, cumva, în tot accidentul ăsta nefericit a avut o șansă extraordinară de la bun început. Mai întâi a fost Eric, care a a găsit-o și i-a recuperat brațul. După aceea au fost colegii de la ambulanță, care i-au oprit hemoragia foarte repede. Colegii de la ambulanță au acționat extrem de repede. Ea a ajuns la noi complet echilibrată din punct de vedere hemodinamic.

După aceea a avut șansa unui medic la spitalul din Pașcani, care a resuscitat-o foarte rapid. Și transportul dinspre Iași, a avut un noroc extraordinar ca medicul de pe ambulanță să fie doamna doctor care a adus-o rapid în spital.

A fost un lanț de unire în care eu am fost ultima verigă. Toate s-au sincronizat perfect. Din momentul accidentului și momentul în care am început operația a fost maxim o oră și jumătate”, a povestit medicul Sidonia Șușanu.

Alexia, fata cu brațele replantate, mesaj emoționant: „Dumnezeu așează lucrurile cum știe el mai bine”

În ciuda a tot ce a trăit la o vârstă fragedă, Alexia nu și-a pierdut zâmbetul. Deja s-a întors la dansuri, a început să cânte la pian și este recunoscătoare pentru faptul că trăiește. „De când eram în spital, nu puteam să văd altă cale, cum m-aș putea simți altcumva. De ce ar trebui să m simt negativ dacă eu sunt bine și dacă sunt acum pe picioarele mele. Mi-au scris o grămadă de persoane. M-a ajutat foarte mult că au fost alături de mine”, a declarat Alexia la Pro TV.

De altfel, ea a trimis un mesaj emoționant celor care se află în impas: „Să rămână mereu cu capul sus. Să nu se gândească niciodată că nu mai pot. Să aibă încredere în Dumnezeu, pentru că el așează lucrurile cum știe el mai bine. Și să privească în față”.

Și medicul care a operat-o a recunoscut că a fost impresionată de pozitivitatea copilei. „După 20 de ore de operat, Alexia s-a trezit, a fost detubată imediat și primul lucru ne-a întrebat, ‘Unde sunt părinții mei?’. Iar următoarea frază, cu un zâmbet foarte larg, puțin amețită, ne-a spus, ‘Vă mulțumesc frumos că m-ați operat’. A fost un moment foarte emoționant”, a spus medicul Sidonia Șușanu despre Alexia, fata cu brațele replantate.

Alexia are nevoie de recuperare îndelungată

Alexia a trecut până acum prin nouă intervenții chirurgicale, dar va mai avea nevoie de cel puțin una. Recuperarea este de lungă durată și costisitoare, ceea ce a făcut ca părinții să apeleze la ajutorul oamenilor cu suflet bun care vor să o ajute.

„Va mai avea de măcar o intervenție chirurgicală de extragere a plăgii de la membrul superior stâng. Dar Alexia are nevoie de ședințe foarte lungi și în fiecare zi de kinetoterapie și de recuperare. Procesul de recuperare este direct proporțional cu gravitatea și amplitudinea traumatismului și cu amploarea intervenției chirurgicale.

Intervențiile chirurgicale nu se efectuează contra-cost. Kinetoterapie, ortezele, foliile de silicon, materialele de recuperare de care are nevoie, acestea sunt foarte costisitoare”, a încheiat Sidonia Șușanu.