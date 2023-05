Români păcăliți la o clinică dentară în Turcia. „Nu mai vor să ne termine lucrarea”

Nu sunt puține cazurile în care români preferă să se trateze pentru diverse afecțiuni în clinici din Turcia, însă nu pentru toți experiența este una plăcută. Un astfel de exemplu a fost relatat pe grupul de Facebook „Români în Istabul” de către o femeie, A.B., care venise împreună cu soțul pentru tratamente dentare, scrie .

„A mai pățit cineva să vină în Turcia pentru tratamente dentare și, după achitarea integrală a sumei să li se ceară să își achite cazarea, care era gratis pentru procedură, și să nu i se mai termine lucrarea pe care a plătit-o? Vă rog, dacă a fost cineva într-o situație similară, să mă ajute cu un sfat. Mulțumesc” a scris femeia.

ADVERTISEMENT

Ea a semnat contractul pentru serviciile medicale prin intermediul unei firme, plătind în avans suma de 5.000 de euro. Însă după începerea tratamentului, translatoarea de limba română i-a spus că suma finală va fi de 15.000 de euro, fiind inclusă și cazarea.

Asta în condițiile în care, inițial, li s-a spus că prețul cazării este inclus în cei 5.000 de euro. Din acest motiv, femeia și soțul ei au refuzat să facă plata suplimentară, motiv pentru care clinica i-a dat afară din locul de cazare și a refuzat să continue .

ADVERTISEMENT

„Am semnat un contract la începutul tratamentului. Și după această discuție pe care am avut-o, nu mai vor să ne ofere nici un tratament. Iar soțul meu este cu dinții piliți și cu dureri îngrozitoare. Ne-au scos afară din clinică. Chiar dacă am cedat și am fost de acord, până la urmă, să plătim și hotelul, nu mai vor să ne termine lucrarea”, a povestit românca.

Soluțiile propuse de românii din Istanbul

Postarea a produs mai multe reacții printre românii care trăiesc sau au trecut prin Istanbul. Unii s-au oferit să facă servicii de traducere gratuite pentru a-i ajuta pe cei doi soți să ajungă la o soluție mediată, iar alții i-au recomandat să facă plângere împotriva clinicii dentare.

ADVERTISEMENT

O altă soluție avansată a fost depunerea unei plângeri împotriva firmei care a intermediat serviciile medicale întrucât nu i-a informat pe cei doi soți asupra costurilor reale ale tratamentului. Și traducătoarea a fost învinuită întrucât nu le-a spus celor doi care sunt condițiile pentru serviciile oferite. O altă femeie, angajată la o a spus că o asemenea situație este de neconceput la o clinică serioasă.

„Nu există așa ceva, e de necrezut, nu trebuie să se întâmple așa ceva și eu lucrez că traducător pentru români tot în cadrul unui spital, dar ce aud aici mă ia groaza. La noi se lucrează alb pe negru, cum aș putea să i spun omului alt preț sau alte bazaconii, că să vină încoace, și apoi să nu mai răspund la telefon…

ADVERTISEMENT

Nu știu ce fel de oameni pot lucra cu astfel de doctori, care te jecmănesc, pentru că ei sunt de vină !! Îmi pare foarte rău de această situație neplăcută…sper să fie oameni de bună-credință și să își termine treaba care au început-o”, a comentat românca ce lucrează în Turcia.