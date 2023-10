România merge la Budapesta pentru duelul cu Belarus din preliminariile Euro 2024, joi, 12 octombrie, ora 21:45. , din cauza implicării Belarusului în războiul dintre Rusia şi Ucraina.

România, avertizată de Federaţia de la Budapesta: “Jucătorii să nu iasă la plimbare!”. Reacţia FRF

din etapa cu numărul 7 a grupei I din preliminariile Euro 2024. În tur, „tricolorii” s-au impus cu 2-1 pe Arena Națională. Înaintea duelului care va avea loc joi seară în Ungaria, Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Federația Maghiară de Fotbal i-a trimis un avertisment Federației de Fotbal din România.

„Ce s-a întâmplat? Avem o informație la FANATIK, ați primit o avertizare la Federație din partea Federației Maghiare de Fotbal care spune să nu umblați pe străzile din Budapesta cu semne ale României, cu steagul României, pentru că ar fi grupuri de huligani care sunt pregătiți să atace grupurile de români și să atace chiar oficiali români.

Este o avertizare care a venit oficial din partea Federației Maghiare la sfârșitul săptămânii trecute și în care avertizează că au informații că e posibil ca grupurile de ultrași maghiari să încerce să producă incidente cu tot ceea ce înseamnă români, dacă-i văd cu semne, cu steaguri și așa mai departe.

Recomandarea Federației Maghiare este ca jucătorii să nu iasă neapărat la plimbări sau oficialii să poarte însemnele românești. Nu mai vorbesc de suporteri. Îți spun sigur.

În informarea Federației Maghiare despre care noi am aflat la FANATIK, spune clar că au informații că e posibil să se producă niște tulburări dacă li se dă apă la moară ultrașilor maghiari. Au informații că sunt la vânătoare. Mai ales la vânătoare de domni cu însemne și steaguri românești. Să fiți atenți, asta e avertizarea, să nu provocați”, a dezvăluit Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.

Reacția FRF după avertismentul primit de la Budapesta: „Nu mergem acolo la plimbare”

Mihai Stoichiță a oferit o primă reacție din partea Federației Române de Fotbal după avertismentul primit de la Federația Maghiară. Directorul tehnic al FRF nu își explică motivele pentru care ultrașii maghiari ar putea avea astfel de reacții.

„Îți dai seama că noi nu mergem acolo la plimbare, dar vreau să îți pun o întrebare. Noi nu jucăm cu Ungaria acum, jucăm cu Belarus. Adică Ungaria are meci cu Serbia a doua zi după noi. Nu știu de treaba asta, dar să-ți spun ceva. Eu acum doi ani de zile am fost la Budapesta la Campionatul European de tineret cu Mutu.

Am fost în grupă cu Ungaria. Rețineți ce spun. Era vorba despre o întâlnire directă. I-am bătut 2-1. Am fost pe stradă, am stat vreo 4 zile acolo, am stat doar vreo două meciuri. N-a fost niciun fel de incident, am mers în trening îmbrăcați. Poate au dreptate, dar atunci nu au fost probleme. În doi ani de zile s-au deteriorat relațiile între galerii?

Ți-am spus o realitate pe care am trăit-o atunci. Mașină cu numere de România, cu însemnele României pe trening. Nu am avut probleme, acum nu înțeleg de ce am avea pentru că nu jucăm cu Ungaria”, a fost reacția lui Mihai Stoichiță.

România ocupă locul 2 în grupa I din preliminariile Euro 2024, cu 12 puncte în 6 meciuri. Naționala lui Edi Iordănescu se află la două puncte în spatele liderului Elveția și la un singur punct în fața Israelului. Belarus ocupă locul 4, cu 4 puncte.

