România continuă să importe mai mult decât exportă. Care este cea mai de succes industrie din țară

Noi date finale arată în ce direcție înclină balanța comercială a României. Nu este o surpriză faptul că importăm mai mult decât exportăm, însă există totuși câteva capitole la care balanța este net pozitivă.

Totuși, pe măsură ce trece timpul, deficitul balanței comerciale pare să nu se mai micșoreze, ba chiar avansează ușor, ușor, în defavoarea țării.

a publicat informații referitoare la comerțul internațional cu bunuri al României pentru tot anul 2021. În graficul de mai jos se poate observa clar ce se întâmplă cu deficitul balanței comerciale, care în ultimii 5 ani a tot crescut.

Anul 2021 a fost unul bun pentru exporturi, care s-au ridicat la o valoare de nu mai puțin de 74.700.300.000 de euro. În paralel, la aproape 100 de miliarde de euro, mai exact la 98.398.600.000 de euro.

Între cele două cifre avem un deficit al balanței comerciale de 23.698.300.000 de euro. Acesta este în creștere față de anul trecut, deficitul fiind cu 5,3 miliarde de euro mai mare decât în 2020.

Consultând date anterioare de la INS, observăm că sincopa economică din 2020 nu s-a transpus și într-o micșorare a deficitului comercial. În fapt, chiar și pe parcursul lui 2020 a existat o creștere a acestui deficit, cu 1,08 miliarde de euro față de anul 2019, anterior pandemiei.

Ce vinde România cel mai mult străinilor

Din totalul de 74,7 miliarde de euro amintiți anterior ca valoarea exporturilor din România anului 2021, cea mai mare parte o reprezintă comerț efectuat cu alte state membre UE, 72,4% din totalul banilor venind din această direcție.

”Grosul” economiei românești este bazat pe industria auto. Fabrica de la Mioveni, dar și cea de la Craiova, care în ultimii ani și-a mărit capacitatea de producție și scoate mai multe mașini pe poartă, contribuie semnificativ la economia României. Totuși, pe lângă Dacia și Ford, există și o mare industrie conexă dezvoltată în jurul mașinilor. Producem nu doar automobile finite, ci și o mulțime de componente și subansamble auto – unele merg către fabricile anterior amintite, susținând industria, în vreme ce altele merg la export. În total, industria mașinilor și echipamentelor pentru transport reprezintă 44,9% din totalul exporturilor românești. La nivelul exporturilor către UE, procentajul este de 35,1%.

Dacă industria auto reprezintă aproape jumătate din exporturile românești, pe locul doi se află diverse mărfuri manufacturate, ”clasificate în principal după materia primă.” Această categorie generală înglobează 17,7% din exporturile țării. Exporturile de acest fel către Uniunea Europeană sunt de 13%.

Articolele manufacturate diverse urmează în topul exporturilor, cu 12,8% la nivel internațional și 10,5% la nivelul exporturilor către UE.

În continuare, România exportă multe alimente sau animale vii, 8,5% din total, dar și produse chimice și produse derivate, 5,1% din total.

Importurile, în continuare cu mult peste exporturi

sunt cumva similare cu cele de la exporturi. Tot industria auto este cea mai puternic reprezentată în privința bunurilor aduse în România. De data aceasta, însă, acestea reprezintă cam o treime din total: 35,2%. Din Uniunea Europeană vin 27,1% mașini și echipamente pentru transport.

Aceleași mărfuri manufacturate reprezintă 18,6% din importurile țării, în vreme ce produsele chimice și derivatele reprezintă alte 15% din produsele aduse în România din exterior.

Față de 2020, au fost înregistrate creșteri pe linie, atât în privința exporturilor, cât și în cea a importurilor. Cel mai mare avânt l-au înregistrat exporturile de uleiuri, grăsimi sau ceruri de origine animală și vegetală, o creștere de 83,4% de la an la an. Și combustibilii minerali, lubrifianții și derivatele au înregistrat o creștere a exporturilor de 71,% de la un an la altul. Mai puțin s-a mișcat piața băuturilor și a tutunului, cu o creștere de doar 0,4% între cei doi ani.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu balanța comercială a României și mai important, dacă trendul de accentuare a decalajului dintre exporturi și importuri va continua să crească și în următorii ani.