România – Kazakhstan 0-0, în preliminariile EURO 2025 la fotbal feminin. A început meciul

România o înfruntă pe Kazakhstan în a doua etapă din . „Tricolorele” au debutat cu o victorie clară în calificări. Elevele lui Massimo Pedrazzini, , au învins Armenia, scor 5-0, în prima rundă.

România – Kazakhstan, live video online în preliminariile EURO 2025 la fotbal feminin, ora 19:00

România face parte din Grupa C4 în calificările la Campionatul European din 2025 alături de Bulgaria, Armenia și Kazakhstan. Cu Massimo Pedrazzini aflat la debut, „tricolorele” s-au distrat cu Armenia în prima etapă, scor 5-0 (1-0) la Armavir.

În runda a doua, România se duelează cu naționala de fotbal feminin a Kazakhstanului, marți, 9 aprilie, ora 19:00, pe stadionul „Arcul de Triumf” din București. În celălalt meci al grupei, Bulgaria joacă pe teren propriu cu Armenia.

România și Kazakhstan s-au mai duelat de două ori la fotbal feminin de-a lungul timpului. „Tricolorele” au câștigat de fiecare dată, scor 3-0 (2011) și 2-0 (2012). Meciurile pentru calificarea la EURO 2025 sunt programate în perioada aprilie – iulie.

Massimo Pedrazzini, înainte de România – Kazakhstan: „O echipă arțăgoasă, o echipă fizică, cu gabarit”

Massimo Pedrazzini, noul selecționer al naționalei de fotbal feminin a României, se așteaptă la un meci de luptă împotriva naționalei Kazakhstanului. Totuși, adversarele „tricolorelor” sunt net inferioare.

„Kazahstanul este o echipă arțăgoasă, o echipă fizică, cu gabarit. Ele nu se dau la o parte niciodată, luptă. Noi trebuie să fim la accelași nivel, dacă nu peste. Bucuria mea este că într-un timp foate scurt am văzut din partea fetelor bucuria și plăcerea de a juca fotbal.

Am văzut o unitate a echipei, care a lipsit din cauza lipsei de rezultate din trecut. Meciul trecut a fost deosebit, dar acum căutăm confirmare, o continuitate de randament. Cu siguranță rezultatul te aduce într-un moment favorbail, își dă moral și încredere.

Echipa asta avea nevoie de încredere. Primul lucru pe care trebuie să-l recuperăm este credibilitatea, că putem face ceea ce ele au mai făcut în trecut”, a spus selecționerul României la fotbal feminin.

Cine se califică la EURO 2025?

Primele două echipe clasate din Liga A, dar și Elveția, în calitate de țară-gazdă vor accede direct la turneul final care va avea loc în perioada 2 – 27 iulie 2025. Restul de 7 locuri rămase pentru EURO 2025 vor fi decise în două runde de play-off, meciuri care vor avea loc în perioada octombrie şi noiembrie/decembrie.

Prima rundă a play-off-ului se referă la meciurile dintre echipele care încheie pe locurile 3-4 în Liga A și cele cinci echipe câştigătoare ale grupelor plus trei cel mai bine clasate locuri 2 din Liga C. Per total, din cele 16 echipe, 8 vor avansa în următoarea rundă a play-off-ului.

„În celălalt traseu al primului tur, câştigătoarele celor patru grupe plus două cel mai bine clasate locuri doi din Liga B vor întâlni într-un joc de baraj colegele din aceeaşi ligă clasate pe următoarele locuri secunde plus cele patru echipe clasate pe locul trei. Din cele 12 echipe, 6 avansează în următoarea rundă a play-off-ului”, precizează Agerpres.