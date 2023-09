România – Kosovo, oprit de „Uniți Sub Tricolor”. Reacție incredibilă a tribunei: „Afară, afară!”. Update

Gabi Balint a avut un verdict clar în privința fanilor de la „Uniți Sub Tricolor”, spunând că ei au premeditat momentul: „E ceva premeditat, când faci un banner, te gândești la el. Vom juca ultimele două meciuri cu stadionul gol. Nici nu mai poți vorbi despre fotbal în halul ăsta.

Suporterii „tricolorilor” au afișat un banner în care mesajul era „Kosovo e Serbia”, lucru care i-a deranjat teribil pe adversarii noștri, moment în care arbitrul a oprit meciul și i-a rugat să dea jos bannerul. Aceștia au refuzat, iar arbitrul a trimis jucătorii la cabine.

România – Kosovo, oprit din cauza „Uniți Sub Tricolor”

a fost oprit din cauza , care au afișat un mesaj dur la adresa statului Kosovo, în care aceștia au făcut referire la războiul din Serbia pentru regiunea Kosovo.

Ianis Hagi și Nicușor Stanciu au mers la fanii de la „Uniți Sub Tricolor” pentru a-i ruga să dea jos bannerul, în zadar însă. Totuși, momentul în care aceștia l-au dat jos, a fost în clipa în care arbitrul a trimis ambele echipe la cabine.

Jandarmii au mers să discute cu suporterii, iar aceștia au continuat să poarte discuții chiar și la zece minute după ce meciul a fost întrerupt de către arbitru, spritele fiind în continuare încinse.

Și înainte de startul meciului, imnul statului Kosovo a fost huiduit de către suporteri, care au și scandat „Ole, ole, ole, ola / Kosovo e Serbia!”.

Fanii de la tribună s-au săturat de felul în care suporterii de la „Uniți Sub Tricolor” produc probleme la meciurile naționalei și au început să strige „Afară! Afară!”.

„De ce să faci rău echipei naționale?”

reacția fanilor de la „Uniți Sub Tricolor” și a spus că nu înțelege de ce aceștia doresc să facă rău echipei națională: „Ce treabă are naționala cu lucrurile politice, dacă Serbia e Kosovo sau nu? De ce să faci rău echipei naționale? Dacă suntem uniți sub tricolor, înseamnă că susținem tricolorul.

Te răzbuni pe echipa ta națională? Ești în slujba tricolorului, nu faci ce faci în seara asta. Trebuie să înțeleagă că astfel de lucruri nu își au rostul pe stadion, fiecare are preferința lui politică, dar nu trebuie adusă în sport”.

„Mie mi-e teamă, pentru că s-a stat mai mult de 15 minute. Nu știm cât de grav a fost acest banner, mi-e greu să-mi dau seama din studio. E un lucru care nu s-a mai întâmplat la echipa națională și sperăm să nu fie probleme.

Eu cred că se pot face incidente, jandarmii trebuie să-i scoată. Aș prefera o înțelegere a suporterilor că nu fac bine ce fac și să scoată acele bannere. Nu știu care e regulamentul sigur.

Nu e treaba noastră dacă la nivel politic România nu recunoaște statul Kosovo. Nu are ce căuta partea politică la un astfel de nivel european”, a spus Gică Popescu, la TV .