România – Kosovo, în etapa 6 din preliminarii EURO 2024. Echipele de start

Meciul România – Kosovo are loc marți, 12 septembrie, cu începere de la ora 21:45, în cadrul etapei a 6-a din grupa I a preliminariilor EURO 2024. Înaintea acestei partide, reprezentativa țării noastre ocupă locul 2, după Elveția, cu un total de 9 puncte, iar oaspeții se află pe locul 5, penultimul, cu numai 4 puncte. Ai noștri au două victorii și trei egaluri, kosovarii patru remize și o neașteptată înfrângere pe teren neutru, cu Belarus.

Unde se joacă meciul România – Kosovo, în etapa 6 din preliminarii EURO 2024

Întâlnirea România – Kosovo se dispută marți, 12 septembrie, pe Arena Națională din Capitală, de la ora 21:45, în etapa a 6-a din grupa I a preliminariilor EURO 2024. Este un meci extrem de important pentru ambele reprezentatative, care țintesc obținerea celor trei puncte.

O victorie a noastră ar însemna un total de 12 puncte pentru „tricolori”, iar Kosovo ar rămâne cu 4, ceea ce ar echivala practic cu scoaterea din cursa calificării. Un succes al oaspeților i-ar aduce pe aceștia la două puncte de noi, care, însă, am avea mari șanse să cădem pe locul 3, deoarece urmăritoarea noastră, Israel, un punct în spate, joacă acasă cu Belarus și este mare favorită.

România a terminat nedecis partida jucată sâmbătă, 9 septembrie, pe același stadion, în compania Israelului, dar ceea ce a dezamăgit un stadion întreg a fost în primul rând calitatea modestă a jocului prestat de oamenii lui Edi Iordănescu, ai noștri având mare noroc de faptul că oaspeții au ratat mari ocazii.

Din acest motiv la partida cu Kosovo, anticipându-se un număr de maximum 30 mii de spectatori dupâ ce cu Israel interesul a jost major și exceptând zona în care nu am avut voie să vindem bilete din sancțiunea UEFA, toate locurile au fost ocupate.

Cine transmite la TV partida România – Kosovo

Partida România – Kosovo se joacă marți, 12 septembrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București, în etapa a 6-a din grupa I a preliminariilor EURO 2024 și va putea fi urmărită în direct pe micile ecrane pe postul Antena 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO. După egalul, dar mai ales prestația anemică din meciul cu Israel încrederea fanilor în victoria României cu Kosov a slăbit considerabil.

La București, marți, 12 septembrie, va fi o zi cu vreme frumoasă, cer senin pe tot parcursul celor 24 de ore, cu maximă a zilei care va atinge 28 de grade la orele amiezii, dar va scădea la ora jocului la 22 de grade, ideal pentru fotbal. Nu va fi nevoie de umbrele, neexistând amenințare de ploaie. Va conduce acest meci arbitrul francez Willie Delajoud, care nu a mai arbitrat români decât la un meci al lui CFR Cluj în turul preliminar Champions League CFR Cluj – Lincoln Red Imps din Gibraltar.

Ce jucători lipsesc din confruntarea România – Kosovo

După egalul chinuit scos cu Israel selecționerul Edi Iordănescu preconizează mai multe schimbări față de formula de start din primul meci. E posibil ca aceste schimbări să aibă loc în toate compartimentele, mai puțin postul de portar, unde sunt mari șanse ca rapidistul Horațiu Moldovan să continue, Iordănescu neimputându-i acestuia în nici un fel golul primit.

Din păcate, în dimineața jocului, Edi Iordănescu a primit o veste proastă. locul său urmând a fi luat de Rațiu. În plus, am mai putea avea parte de două suprize: Kosovo nu are probleme de lot, dar foarte probabil cei doi jucători din SuperLiga, atacanții Krasniqi și Rrahmani, vor începe de pe bancă.

Cote la pariuri la jocul România – Kosovo

România abia reușit să scoată remiza pe teren propriu în ultimul meci împotriva Israelului și totuși casele de pariuri continuă să ne vadă favoriți în partida de la București cu naționala statului Kosovo la cota de 2,00. Un succes al oapeților, singurul rezultat care i-ar reintroduce în cărțile calificării, are cotă de 3,90. Șansă dublă 1X are cotă 1,25 iar șansă dublă X2 ajunge la 1,80. Gol al triclorilor înseamnă 1,30 iar reușita oaspeților a primit 1,60. Over 1,5 goluri are cotă de 1,40.

Cele două echipe naționale s-au mai întâlnit o simngură dată în primăvară, când România a scos un 0-0 de luptă la Prishtina, pe o vreme potrivnică și într-un meci în care paradele portarului Moldovan plus decizia VAR de a nu valida un gol marcat de kosovari au dus la un final fără goluri, socotit pozitiv pentru noi la acel moment. Acum însă ambele combatante țintesc același lucru, victoria.