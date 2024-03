România rămâne ţara cu cea mai mare inflaţie din UE. Diferenţa faţă de media UE este de peste patru procente

Cert e că rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a scăzut în februarie 2024 la 2,8%, de la un nivel de 3,1% în luna precedentă. România rămâne, însă, pentru a doua lună consecutiv, țara cu cea mai ridicată inflație, potrivit datelor Eurostat. Cele mai ”liniștite” țări din acest punct de vedere sunt Letonia și Danemarca, cu o inflație de 0,6%, urmate de Italia cu o inflație de 0,8%.

România rămâne ţara cu cea mai mare inflaţie din UE

La polul opus, Estonia (inflație de 4,4%), Croația (4,8%) și România (7,1%) sunt țările cu cea mai mare inflație. De remarcat că inflația în România a scăzut de la 7,3%, atât cât era în ianuarie, a crescut în două state membre și a rămas stabilă în cinci state din Uniunea Europeană. Strict în zona Euro, rata anuală a inflației a scăzut de la 2,8% (în ianuarie 2024) la 2,6% în februarie 2024, conform

Mai mult, conform datelor Eurostat, precum energia și alimentele, a scăzut la 3,3% de la 3,6%. Acest indice este indicatorul urmărit de către BCE atunci când elaborează decizii de politică monetară. Cât despre România, Institutul Național de Statistică a anunțat că rata anuală a inflației a scăzut în februarie la 7,23%, de la 7,41% în ianuarie.

, serviciile sunt mai scumpe cu 11%, în timp ce produsele nealimentare sunt mai scumpe cu 7,82%. BNR a revizuit în scădere la 4,7% prognoza de inflație pentru finele anului 2024, de la 4,8% cât era anterior. În aceste condiții este de așteptat ca inflația să ajungă la 3,5% la finele anului 2025.

Marcel Ciolacu era fericit că România nu mai are o inflație de aproape 17%

Ultimii ani au fost foarte complicați pentru România, astfel că guvernul condus de Marcel Ciolacu a încercat să ia mai multe măsuri pentru a reduce inflația amețitoare. Astfel, premierul Marcel Ciolacu anunța că România, chiar dacă ajunsese la o inflație de aproximativ 7% la finele lui 2023, nu mai are problema inflației de aproape 17%.

”Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat, în această dimineață, că rata inflației anuale a scăzut, în luna noiembrie la 6,7%, de la 8,1%, cât era în octombrie. Scăderea a intervenit în condiţiile în care produsele alimentare s-au scumpit cu 6,84%, cele nealimentare cu 5,08%, iar serviciile cu 11,18%, potrivit unui comunicat al INS.

De la 16,8%, la 6,7%! Aceasta este evoluția inflației în ultimul an! Când am preluat mandatul de premier, am promis că voi lucra împreună cu BNR, astfel încât să ducem inflația la o singură cifră până la sfârșitul anului. INS confirmă astăzi că inflația continuă să scadă”, scria Marcel Ciolacu pe pagina sa oficială de Facebook.

În acest sens, Marcel Ciolacu a promis mai multe măsuri și a lăudat pachetele de plafonare a prețurilor la energie, gaze sau anumite alimente. Cu toate acestea, alimentele sunt acum mai scumpe cu aproape 5%. ”Acest lucru nu ar fi fost posibil dacă nu am fi plafonat prețurile la energie și gaze și nu am fi limitat adaosul comercial la 21 de categorii de alimente de bază.

Și în bugetul pentru 2024 vom continua măsurile pentru refacerea puterii de cumpărare a populației, în special pentru cei cu venituri mici și medii”, s-a lăudat în decembrie 2023 Marcel Ciolacu.