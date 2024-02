Românii care vor avea pensii mai mari cu aproape 90% din septembrie. Explicațiile ministrului muncii

Românii care vor avea pensii mai mari cu aproape 90% din septembrie 2024. Ministrul muncii a oferit explicații în acest sens și a spus ce condiții trebuiesc îndeplinite pentru o astfel de creștere substanțială.

Vești excelente pentru vârstnici oferite de ministrul muncii: românii care vor avea pensii mai mari cu aproape 90% din septembrie

De la 1 ianuarie 2024, . Potrivit noii legi adoptate de parlament, pensiile se vor putea majora, pe viitor, în luna ianuarie a fiecărui an.

Anul curent face însă excepție. Pe lângă majorarea de 13,8% din ianuarie, o alta mult mai spectaculoasă și mai vizibilă în buzunarul mai multor cetățeni se va produce de la 1 septembrie. Cel puțin asta promit guvernanții.

Prezentă în acest weekend la o televiziune de știri, Simona Bucura-Oprescu, ministrul munci, a explicat mecanismul noii Legi a Pensiilor, care va intra în vigoare din septembrie 2024.

În noul act vor fi prevăzute așa numitele puncte de stabilitate și primele. Mai exact, pensionarii cu un stagiu complet de cotizare vor avea ”prime”, ceea ce va conduce la o creștere importantă a pensiilor.

Vor exista cetățeni care vor avea o creștere de 1% la pensii, dar și unii care vor avea o majorare de aproape 90%. ”Depinde de cele trei elemente esenţiale pe baza cărora se calculează numărul de puncte: punctele contributive, punctele necontributive şi punctele de stabilitate”, explică ministrul, la .

Calculul viitoarelor pensii: ”Dacă muncești, primești”

Simona Bucura-Oprescu spune că, pe baza simulărilor din prezent, unii români ar putea avea pensii mai mari cu până la 87% din septembrie. Ea dă exemplul unui cetățean care primea 1.125 de lei, cu o vechime de 35 de ani. Venitul său va ajunge la 1.900 de lei.

”Este foarte important de spus că pe simulările noastre, pe o situaţie în care un pensionar avea indemnizaţie minimă socială, care astăzi primea 1.125 de lei, de anul viitor, pentru o vechime în muncă de 35 de ani, creșterea va fi de 87%, adică peste 1.900 de lei.

Este foarte important de ştiut, datorită punctelor de stabilitate, fiindcă pentru un român care a muncit peste 25 de ani se va obţine un punctaj suplimentar pentru fiecare an de muncă. Între 25 și 30 de ani, 0,5 puncte pe an, între 30 şi 35 de ani, 0,75 de puncte pe an, şi după 35 de ani, un punct pe an”, explică oficialul guvernului.

vor creşte. ”Dacă până acum nu se lua în calcul acordul global dinainte de anul 2001, după noua lege, pe puncte de contributivitate, se vor lua în calcul inclusiv sporurile nepermanente, adică dacă un român a avut acord global, al treisprezecelea salariu, alte sporuri nepermanente, premii. Dacă muncești, primești.

Pe contributivitate, în mod proporţional, se iau toate aceste venituri şi se vor transforma în puncte de pensie contributive, care vor fi folosite la stagiul minim de cotizare şi stagiul complet de cotizare, iar în cazul facultăţii, şomaj, armată, sunt perioade asimilate care, la rândul lor, vor da un punctaj suplimentar, dar nu vor fi luate în calcul la stagiul minim de cotizare”, a mai explicat ministrul.