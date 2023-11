Românii s-au săturat să lucreze în Italia: „E cea mai săracă”. Țările în care vor să muncească: „Salariul mediu e 2000 de euro”

Deși odată era preferata românilor, mulți părăsesc acum Italia și își îndreaptă atenția către țările vestice. Oamenii sunt ghidați de dorința de a avea un salariu mai mare și a duce un trai mai bun.

Românii nu mai vor să lucreze în Italia

În ultima vreme s-a constatat tendința românilor de pleca din Italia, pentru care foarte mulți au părăsit România. Salariile din Peninsulă nu mai sunt satisfăcătoare, iar atenția se îndreaptă acum spre parte de Vest.

Indiferent de domeniul în care alegeau să lucreze, construcții, Horeca și așa mai departe, Italia a devenit acasă pentru mulți conaționali. Unii au petrecut aici ani buni,

Acum, majoritatea persoanele care au putere de muncă se mută în state precum Germania, Olanda, Anglia, Danemarca sau Suedia. Explicația acestui fenomen este simplă: românii se duc acolo unde banii sunt mai mulți.

Se pare că aceștia nu doar că nu mai reușesc să economisească, dar nici traiul de zi cu zi nu este unul tocmai fericit. De altfel, inclusiv cei care s-au născut în Italia se plâng de condițiile actuale.

„În Italia de 30 de ani nu s-au mărit salariile! Până și italienii pleacă în alte țări”, a spus un bărbat pe un grup dedicat de pe Facebook despre situația îngrijorătoare din Italia, conform

Prețurile au crescut

Astfel că, , unii români aleg să o ia de la capăt în altă parte. „Este o decizie dificilă să părăsești o țară în care ai locuit și ai muncit ani de zile, dar când vine vorba de asigurarea unui viitor mai bun pentru familia ta, mulți aleg să plece”, a explicat Elena Popescu, o româncă în vârstă de 34 de ani care recent a început să lucreze în Germania.

„M-am intors cu copiii, deja adolescenți, soțul lucreaza în Elveția. Am stat 18 ani in Italia, nu mai e ce a fost. Am apucat lira, altă viață”, a spus o altă femeie. „Italia e cea mai săracă. Nu au italienii pentru ei ce sa mănânce dar să facă salarii mai mari 7 euro la ora și munca 12-15 ore!!!!”, și-a exprimat nemulțumirea cineva.

Totodată, cei care s-au stabilit în alte țări spun că au salarii mai bune. „În Irlanda e mediu 2000 euro, dar mulți lucrează de la 2500 euro în sus. Și eu lucrez cu 3200 după taxe”, a explicat un român.

Rata muncitorilor români care emigrează din Italia a crescut cu 20% în ultimul an. Totuși, încă sunt un milion de conaționali care trăiesc încp aici, conform Institutului Național de Statistică din Italia.

„În ultimii ani salariul în Italia a rămas cam la fel, poate a și pierdut foarte mult faţă de alte state. În logistică un salariu mediu e de 1200, asistentele familiare de la 1000, 1200 maxim.

Ca să înțelegeți, pasta, spaghete înainte le cumpărai cu 60, 75 de cenţi, acum a ajuns la 1,40. Aproape s-au dublat. Și la carne a crescut cu 10-15 la sută”,a spus Radu Nicolae, membru al unei asociații de români din Italia, anul trecut.