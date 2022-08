Romantica Denise Rifai și topurile vieții sale: „Nu știu să mă relaxez și mă iert greu”

Denise Rifai a trecut de la cele 40 de întrebări consacrate la topurile vieții sale, într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK. Vedeta Kanal D ne-a vorbit despre defectele și calitățile ei, momentele dificile de care a avut parte în televiziune, vacanțele și muzica preferată.

Realizatoarea tv s-a întors de curând pe micile ecrane, cu un nou sezon al show-ului „40 de întrebări”, prilej cu care a stat de vorbă cu FANATIK.

Top 3 cu Denise Rifai: „Cel mai important interviu a fost cel realizat cu Traian Băsescu”

-Top 3 cele mai mișto chestii pe care l-ai făcut până acum în viața ta:

Mă bucur că emisiunile pe care le-am realizat și , al cărei cel de-al treilea sezon a început duminică, 28 august, de la 22:30, sunt apreciate de public. De asemenea, mă bucură faptul că de-a lungul carierei mele, am făcut interviuri cu cei care conduc România sau cu acei omeni care au făcut chestiuni semnificative pentru România. Cel mai important interviu pentru mine a fost cel realizat cu , cu mult timp în urmă. Pe locul trei aș nominaliza tot ceva ce ține tot de profesia mea: mă bucur că am respectul, aprecierea unora dintre cele mai importante personalități din România.

-Top 3 gânduri sau cuvinte care te motivează, care aduc pozitivitate în viața ta:

Soarele, încrederea și credința.

-Top 3 situații complicate pe care le-ai trăit din punct de vedere profesional:

Am trecut prin asemenea întâmplări mai ales când moderam emisiuni live, în care aveam interviuri unu la unu. Mi s-a întâmplat o dată să nu vină invitatul. În emisiunea live întotdeauna se întâmplă lucruri complicate pe care trebuie să le gestionezi. Am avut breaking news-uri foarte solicitante. Cel mai dureros a fost când au murit oamenii aceia în accidentul aviatic pe lacul Siutghiol. Îi auzeam efectiv live cum strigau după ajutor în apă, erau încă în viață, a fost dramatic.

Au mai fost și alte breaking news-uri importante, atentatul de la Charlie Hebdo s-a întâmplat când eram în emisie, incendiul de la Notre Dame, au fost foarte multe momente complicate, dar le-am gestionat și am dus emisia foarte bine până la capăt.

„Iubesc foarte mult căldura”

-Top 3 cele mai frumoase locuri în care ai fost în vacanță:

Ador Spania, îmi place mai ales sudul țării (Malaga, Granada, Cordoba) pentru că este o zonă cu influență araba, maură și în obiceiurile lor încă se simte foarte mult dominația aceasta. Am văzut niște locuri superbe, iubesc foarte mult căldura și întotdeauna în Malaga este cald, minima în decembrie este de 10 grade. Ciprul de Nord îl iubesc foarte mult pentru că este foarte aproape de Liban și deja în meniuri găsești haloumi, brânză aceasta de capră, și alte bunătăți arăbești. Cipru este un spațiu superb. Dar dacă vrei spre Grecia, te duci spre partea greacă, vrei mai mult zona de Liban, te duci în Cipru turc și te simți extraordinar.

Și, bineînțeles, iubesc Emiratele Arabe, merg în Liban sau Beirut, două zone absolut fabuloase pentru mine. În Liban este foarte frumos, vezi marea și muntele în același timp, ca și în Malaga. Deși au foarte multe necazuri din punct de vedere politic sau economic, în Liban oamenii sunt foarte veseli și mereu pe străzi, sunt locuri foarte interesante de vizitat și unde poți să mănânci ceva delicios, atmosfera este foarte frumoasă. Marea mea iubire este Istanbulul, un oraș dintr-o țară enormă pe care o iubesc.

-Top 3 cele mai importante persoane din viața ta:

Familia, prietenii și oamenii pe care îi respect.

„Sunt o tipă romantică, îmi plac mult melodiile de dragoste”

– Top 3 melodii pe care le-ai ascultat în ultima perioadă (și ce îți inspiră ele):

Am o melodie turcească, superbă, Kardelen, cântată de Yıldız Tilbe, este o melodie de dragoste. Sunt o tipă romantică, îmi plac mult melodiile de dragoste. Mai am în topul personal o melodie grecească care îmi place foarte tare, O Papagalos, o melodie veselă, de petrecere. Și, de curând, am descoperit muzica napoletană, Storie Piccerelle, cântată de Maria Nazionale, îmi place mult. În muzica napoletană toți cântăreții au ceva de operă în vocea lor, este absolut fabuloasă.

-Top 3 sfaturi pentru tinerii care vor să aibă o carieră în televiziune sau vor să fie jurnaliști:

Să fie corecți cu ei, în primul rând, cu telespectatorii pentru care muncesc, cu oamenii cu care lucrează. Este foarte important să fie corecți, informația este cel mai important lucru cu care noi operăm și este un instrument sfânt. Să nu se vândă niciodată. Dacă s-au vândut o dată, gata, s-au compromis, și-au compromis meseria, harul, relația cu publicul. Jurnalistul nu trebuie să se vândă niciodată.

Să fie conștienți că lucrurile sunt într-o continuă schimbare, și oamenii, de asemenea, se pot schimba și ei. Să fie drepți este foarte important și, de asemenea, să aibă un echilibru în tot ceea ce fac

-Top 3 calități și defecte care te definesc așa cum ești tu:

Sunt o femeie determinată și foarte ambițioasă. Sunt prea critică cu mine, nu știu să mă relaxez și mă iert greu.