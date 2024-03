Românul care a fost garda de corp a lui Michael Schumacher, dezvăluiri fabuloase: „Am lucrat și la Juventus. L-am cunoscut pe Ibrahimovic”

Cristian Anheliuc, gigantul de 160 de kilograme, face senzație la emisiunea „ . Românul are o poveste de viață extraordinară.

Cristian Anheliuc, uriașul care l-a păzit pe Zlatan Ibrahimovic sau Michael Schumacher: „Dintr-o simplă prostie”

Uriașul este unul dintre : „Sunt Cristian Anheliuc, zis „Micuțu’ din Rădăuți”, din Bucovina. Un om de aur, asistent medical generalist, 45 de anișori.

Până la vârsta de 13 ani am avut o copilărie frumoasă lângă părinți, lângă casă. Am mai făcut și puțin sport de mic. Un moment greu a fost când am pierdut-o pe mama în 2006. E o palmă de la viață, adică îți dă un restart. Îți dă câte una, îți revii”.

Anheliuc a avut mare noroc și viața i s-a schimbat radical: „În 2004 am plecat în Italia. Am ajuns să lucrez la echipa de fotbal Juventus Torino, dar dintr-o simplă prostie. Am ajuns să fiu în echipa de gardă de corp.

Noi eram 8 care mergeam cu fotbaliștii peste tot. Și acolo am avut onoarea să cunosc pe starurile lui Juventus: Del Piero, Ibrahimovic, Zebina, Nedvev…”.

Cristian Anheliuc l-a păzit pe Michael Schumacher în Italia: „Am avut deosebita onoare”

Sportivul a dezvăluit în cadrul emisiunii cum a ajuns să lucreze pentru septuplul campion: „Ne-a luat șeful și ne-a zis: ‘Bă, fiți atenți. Mergem la Marele Premiu de Formula 1 al Italiei’.

Și am avut deosebita onoare de a-i face gardă de corp marelui Michael Schumacher. Insula de 1 milion este pentru mine provocarea vieții”.

Este campion mondial la MMA

După ce a jucat baschet și rugby s-a specializat ca bodyguard pentru trupe precum Andre, Akcent sau Simplu. Anheliuc a vorbit despre întâlnirea cu Michael Schumacher: „Este un baiat de nota 200. L-am cunoscut pe circuitul de Monza, in anul 2005. Atunci am avut ocazia să stau la o masă rotundă cu el, cu Rubens Barrichello și cu restul membrilor scuderiei Ferrari, într-un imens cort amenajat pe circuit.

Tot în acea perioadă, alături de alți colegi de-ai mei, am asigurat paza pentru Juventus Torino. Așa i-am cunoscut pe Del Piero, Buffon, Ibrahimovic, Nedved și pe antrenorul Fabio Capello. A fost o experiență frumoasă”.

În 2o15 s-a apucat de MMA și a reușit să devină campion mondial după doar patru meciuri: „Asta cu MMA-ul a fost o nebunie de a mea. Am fost provocat la un astfel de meci, dar cel care a facut-o nu a mai vrut să intre în cușcă cu mine. Dacă tot m-am apucat, am zis să continui, iar după patru meciuri, dintre care trei câștigate, am obținut centura mondială MMA la amatori la categoria +120 de kilograme”.

Cristian Anheliuc a fost desemnat în 2016 cel mai tare arbitru de skanderberg din lume: „M-am apucat de arbitrat meciuri în 2007. Titulatura mi-a fost acordată chiar de secretarul general al Asociației Mondiale de skandenberg. Mi-aș dori să organizez competiții acasă, la Rădăuți, dar este greu să găsești sponsori”, a mai spus culturistul pentru .