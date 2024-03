Insula de 1 milion, prima ediție. Șoc total la Kanal D! Ionuț Jaguarul a suferit un AVC înainte de emisiune

Filip a făcut și el niște declarații: „Ne-am bazat pe interacțiunea dintre noi. Când am ajuns în camp, chiar și noi am fost mirați și ne-am bucurat”.

Insula de 1 milion înseamnă confort zero, resurse limitate! Ăsta a fost primul anunț pe care prezentatorul, Cosmin Cernat, l-a făcut în prima ediție. Nici nu bine a început emisiunea că au curs șiroaie de lacrimi pe măsură ce am aflat poveștile celor 50 de concurenți!

Insula de 1 milion. Prima ediție

Emisiunea a început în forță, cu un Cosmin Cernat ieșit din elicopter, gata să le explice tuturor cu ce se vor confrunta în Republica Dominicană. Jaguarul de la Exatlon, Armin Nicoară și Angela au impresionat până la lacrimi din primele minute ale show-ului.

ADVERTISEMENT

„E insula care de azi e pentru fiecare dintre voi și casă. La final, doar unii dintre voi vor rămâne în picioare, pe acest tărâm. Aici, astăzi, începe totul!”, sună anunțul cu care Cosmin Cernat a dat startul.

a mărturisit, la debutul reality-show-ului de supraviețuire Insula de 1 milion, că a venit să demonstreze că și diabeticii pot face față provocărilor vieții. „Eu am fost dat la o parte și exclus din societate când am devenit diabetic. Am devenit să demonstrez că și noi, persoanele cu probleme, putem rezista în condiții extreme”, a mărturisit Armin Nicoară la Insula de 1 milion.

ADVERTISEMENT

O altă concurentă, agentă de vânzări, de 60 de ani (cea mai vârstnică) a atras atenția tuturor prin determinarea ei. Vrea să lupte pentru copiii amărâți, iar premiul se va duce către nevoiași, în cazul în care ea va câștiga concursul. E vorba de Angela Moga, care a poposit în Dominicană din Târgu Mureș.

„Toată viața mea am făcut sport. Merg la sală de 2-3 pe săptămână. Voi fi soacră mare și de abia aștept. Mă bucur și pentru nora mea, e o fată foarte frumoasă, foarte educată. Cel mai mare atuu al meu e faptul că sunt puternică. Eu am venit pe această insulă cu gândul de a câștiga”, a mărturisit Angela,

ADVERTISEMENT

Micuțu, gardă de corp pentru marele Michael Schumacher

Micuțu, unul din concurenții surpriză ai show-ului, are o traiectorie extrem de interesantă. Bărbatul a cochetat cu lumea mare a sportului european, ca gardă de corp. A povestit, printre altele, că pierderea mamei sale a fost cel mai cumplit moment prin care a trecut. „E o palmă de la viață, îți dă un restart, știi?”, a spus Micuțu la Insula de 1 milion.

„Am ajuns să intru la echipa Juventus Torino. Eram în garda de corp. Am ajuns să cunosc starurile de acolo. Am avut deosebita onoare să fiu gardă de corp pentru marele Michael Schumacher. Eu de mic am fost mare (n. red.: explică porecla primită). Și nu mergea altă poreclă, au vrut să mă alinte. Nu știu cât aveam la naștere, s-a defectat cântarul acolo”, a povestit Micuțu.

ADVERTISEMENT

Publicul îl reîntâlnește la Insula de 1 milion pe Ionuț Sugacevschi de la Exatlon, cunoscut ca Jaguarul. Înainte de intrarea în concurs, sportivul suferise un AVC, iar show-ul e cu atât mai mare o provocare pentru el. „Am făcut un AVC foarte grav. Am avut 1% șanse de supraviețuire. Am fost în comă”, a declarat Ionuț.