Rona Hartner a plecat zâmbind. Ultimele momente din viața regretatei artiste, dezvăluite de sora ei: ”I s-a luminat fața”

Rona Hartner a murit cu zâmbetul pe buze, a dezvăluit sora sa, Rinda Hartner. Îndrăgita actriță și cântăreață a plecat din această lume cu același optimism pe care îl afișa mereu, în pofida bolii crunte cu care se lupta, cancerul, și care îi recidivase în acest an, după ce credea că l-a învins în 2019.

Rona Hartner a murit zâmbind. Ultimele clipe, descrise de sora ei

. Îi era alături în acele momente, chiar discutau, dar dintr-o dată actrița a zâmbit și s-a luminat la față. Rinda a întrebat-o dacă este un anume motiv, dar aceea a fost clipa când Rona a închis ochii…fericită.

Chiar dacă Rona Hartner pare că a plecat cu inima împăcată la Ceruri, în urma sa a rămas o durere profundă. O plâng toți cei apropiați, mai ales familia. Mamei sale încă nu-i vine să creadă că a rămas fără un copil, refuză să accepte situația.

”Este foarte greu pentru noi, mai ales pentru mama noastră care nu acceptă încă faptul că i s-a pierdut unul dintre copii. Eu am avut șansa să fiu în ultimele clipe cu ea, am venit direct din Canada, m-a dus direct la spital, în Franța, și am stat cu ea toată noaptea.

Suferința ei era calmată de medicamente, era liniștită. Ieri dimineață după ce au venit asistentele să îi schimbe medicamentele și să vadă dacă e bine, eu m-am dus să iau o cafea, ea știa că sunt acolo și i-am zis: „Așteaptă-mă”.

Am stat de vorbă cu ea și la un moment dat am văzut-o că a zâmbit și i s-a luminat fața. Am întrebat-o pe cine vede de se bucură așa, iar în momentul acela a plecat cu zâmbetul pe buze!”, a mărturisit Rinda Hartner pentru

Cum era Rona Hartner în urmă cu o săptămână

De altfel, . Se pregătea chiar pentru un alt tratament, unul mai dur, din cauza căreia risca să-i cadă părul. Și-a sunat o prietenă să-i facă rost de o perucă și nu se gândea o clipă la deces.

”Rona era într-o stare bună acum șapte zile. Era optimistă, cum era ea, nu gâfâia, vorbea normal. M-am și mirat, pentru că știam că avusese metastaze și la plămâni. Mi-a cerut să-i fac rost de o perucă, pentru că a început un tratament nou pentru metastazele de la creier și va avea nevoie de această perucă după tratament.

Era un tratament mai agresiv și rămânea fără păr. Nici prin gând nu-i trecea, deci, să moară! Dar, deloc! Ea a crezut tot timpul că va învinge cancerul și de această dată!”, a dezvăluit și Raluca Andrei, o bună prietenă a Ronei Hartner.