Rona Hartner, ultima apariție publică. Ce planuri avea regretata artistă de Crăciun: ”Mi-aș dori…”. Foto

Rona Hartner a apărut ultima dată la televizor în urmă cu o lună. În emsiunea lui Crsti Brancu, artista radia de fericire și povestea cum a scăpat, ca prin minune, de cancer. Joi, 23 noiembrie 2023, s-a stins din viață, la numai 50 de ani.

Ultima apariție la televizor a Ronei Hartner. Nimic nu prevestea tragedia

De la agonie la exstaz și înapoi- așa au fost ultimele luni din viața Ronei Hartner. De două ori câștigat lupta cu cancerul din 2019 și până acum. Boala care anul acesta a revenit și a fost descoperită în stadiul patru,

ADVERTISEMENT

Din nefericire, afecțiunea a recidivat, mai puternică ca niciodată, iar exuberanta spre disperarea și durerea oamenilor care au iubit-o.

În urmă cu doar o lună, artista avea să apară pentru ultima dată într-o emisiune televizată. În cadrul show-ului prezentat de Cristi Brancu la Prima TV, Exclusiv VIP, Rona Hartner povestea bucuroasă cum s-a vindecat.

ADVERTISEMENT

Metastazele dispăruseră, avea voie să conducă din nou mașina și aștepta cu nerăbdăre să-și revină complet. Avea planuri noi, deja revenise pe scenă și plănuia să ajungă în România de sărbători.

Dramele cumplite prin care a trecut artista. A vrut să se sinucidă

Pe 9 noiembrie 2023, Rona Hartner a acordat un interviu pentru , în care a povestit despre dramele prin care a trecut și planurile sale de viitor. Vedeta a avut trei tentative de sinucidere înainte de a ajunge să iubească atât de mult viața.

ADVERTISEMENT

„Eu am avut trei tentative de sinucidere la 18 ani. Am plecat noaptea pe mare, la 2 Mai. O persoană m-a salvat, am numit-o îngerul meu păzitor. Această persoană a apărut de trei ori în viaţa mea.

Mereu vine în situaţiile critice. Nu ştiu cine e sau cum o cheamă. Atunci am înţeles că nu era momentul ca eu să pier”, a povestit Rona Hartner. Vedeta le pregătea fanilor o surpriză, un spectacol pe care nu a mai apucat să-l facă.

ADVERTISEMENT

„Sper să nu vin la începutul anului 2024, sănătatea mea este încă fragilă, trebuie să mai stau liniștită. Mi-aș dori să ajung pentru perioada de Crăciun. În plus, mai pregătesc un spectacol superb, unde vă aștept pe toți cu mare drag!”, dezvăluia artista.

Totodată, Rona Hartner visa să se căsătorească din nou. „Sunt sigură că mă voi recăsători, chiar am asta în plan, nu vreau să rămân pe eșecurile trecute. Sigur că va fi vorba despre o atracție fizică puternică, despre credință.

Poate că, după căsniciile, cu un argentinian și cu un francez, mă mărit, de data asta, cu un român, să vedem. A treia, o să fie o căsătorie de maturitate!”, spunea Rona Hartner în urmă cu doar câteva săptămâni.