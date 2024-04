Vivi Răchită, anunț surpriză după titlul câștigat de FCSB: „Țin trei zile de doliu!“. Ce face dacă Gigi Becali ajunge în Champions League

Vivi Răchită aa fost invitatul lui Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA, în direct la Prima Sport. Emisiunea este live pe website lunea, marțea și vinerea de la 10:30, unde sunt invitați nume mari.

Vivi Răchită, discurs ironic la adresa lui Gigi Becali

Vivi Răchită a avut un discurs ironic la adresa latifundiarului, despre care spune că a dat clasă antrenorilor licențiați. Aflat în tricou negru, acesta a spus că este un manifest pentru școala de antrenori și licența Pro.

ADVERTISEMENT

Antrenor de meserie, Răchită a spus că în cazul unei calificări miraculoase a FCSB-ului în Liga Campionilor, acesta va avea un cadou special pentru . Declarațiile sale ironice fac parte dintr-un șir lung de proteste la adresa imixtiunilor patronului FCSB-ului.

„Am decis să iau 3 zile de doliu pentru brazda antrenorilor licențiați din campionat. A câștigat Gigi Becali din living, din sufragerie, cu tableta din care îi vin niște date. Școala de antrenori a luat sfârșit.

ADVERTISEMENT

Fac o promisiune, dacă se califică FCSB în Liga Campionilor îmi fac tricou cu Gigi Becali și îi donez licența mea în direct“, a spus Vivi Răchită, ironic, dar vizibil supărat pe imixtiunile latifundiarului.

Vivi Răchită nu mai vrea să antreneze

Vivi Răchită este unul dintre cei mai vehemenți contestatari ai practicilor lui . Antrenorul a spus că în condițiile actuale ale fotbalului românesc nu se regăsește.

ADVERTISEMENT

“În CV-ul meu am trei promovări. Am ajuns chiar și în staff-ul lui Victor Pițurcă la echipa națională. Nu mă văd antrenor în fotbalul românesc actual. Cu o asemenea organizare în care patronii sunt și președinți de club și jumate antrenori. Nu mai mă văd aici.

Am jucat fotbal timp de 25 de ani și mi-am rupt picioarele, foarte greu mai joc acum un fotbal sau un tenis. Am fost la școală și am terminat licența B, A și PRO. Asta pe băncile școlii. Ca să vină cineva din afară ca să îmi facă programul de antrenament, să îmi facă schimbările, echipa sau fazele fixe? Nu.

ADVERTISEMENT

Nu mai vreau. Am să fac asta, atunci când fotbalul românesc se va baza pe principii normale. Antrenorul să fie antrenor, președintele să fie președinte, patronul să fie patron și jucătorul să fie jucător. Probabil că lucrul acesta nu îl voi prinde în această viață. De aceea prefer să stau pe margine”, a mai spus Vivi Răchită, la SPOTLIGHT SUPERLIGA.