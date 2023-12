Rotaru îi răspunde ironic lui Gigi Becali după declarațiile de la Fanatik SuperLiga. „Suntem la un punct de locul 4”

Cu toate acestea, rivalii de la FCSB, prin vocea patronului Gigi Becali, nu le dau prea mari șanse oltenilor la titlu, considerând că doar CFR Cluj ar avea forța necesară să încurce FCSB. În replică, Mihai Rotaru a anunțat că nu este interesat de părerea avută de Gigi Becali și se concentrează momentan pe securizarea locului 3 în clasament.

Rotaru îi răspunde ironic lui Gigi Becali după declarațiile de la Fanatik SuperLiga

”Becali L-am avut mai devreme pe domnul Becali și i-am spus că vă bateți cu Craiova și cu CFR la titlu. A spus hai lăsați-mă domnule cu Craiova, cu Rotaru. Păi au bătut CFR-ul, hai domnule să fim serioși, i-a dominat CFR-ul nici n-au trecut centrul terenului. Deci nu vă vede la titlu”, a abordat subiectul Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Elegant, Mihai Rotaru nu a dorit să comenteze declarațiile lui Becali și să intre în conflict cu acesta, deși a pregătit un răspuns ușor ironic. ”Asta nu ne interesează pe noi, dar nici noi să nu uităm că suntem la 1 punct de locul 4. Primul obiectiv e să securizăm locul 3. Când vom ajunge la 5 puncte de locul 4, atunci putem să ne gândim și la locul 2.

Noi nu discutăm de alte echipe, ne vedem de ograda noastră. Suntem la 1 punct de locul 4, Rapid echipă bună, acolo trebuie să fim atenți, să ne consolidăm locul 3. Nu ne interesează, nici că ne convine sau nu ne convine. Nu ne interesează”, a punctat Mihai Rotaru, atunci când a fost rugat să comenteze opinia ”rivalului” Gigi Becali.

Gigi Becali nu dă șanse celor de la Craiova în lupta la titlu

Practic, Gigi Becali și-a menținut declarația din urmă cu mai multe luni, când lansa o ipoteză similară: Universitatea Craiova nu are forța necesară să se bată la titlu, astfel că lupta se va da în doi, între CFR Cluj și FCSB.

Momentan, o victorie a celor de la CFR etapa viitoare ar detona clasamentul, pentru că echipa lui Gigi Becali ar putea fi ajunsă la doar 2 puncte atât de clujeni, cât și de olteni. Desigur, în ecuație mai este și Rapidu, formație care poate ajunge rapid la vârf dacă leagă câteva victorii.

”Cu noi nu mai pot anul ăsta. Nu au cum. Nu mă interesează. Nu vreau să se interpreteze. Noi ne luptăm cu CFR Cluj şi Universitatea Craiova. Mi-a spus Mihai (n.r. Stoica) de arbitraj. Dar nu mă interesează. Craiova nu este în formă. Dar are jucători valoroşi. Poate să îşi revină în orice moment”, declara Gigi Becali pentru FANATIK SUPERLIGA.

