Roxana Ciuhulescu a dezvăluit dezavantajele înălțimii sale. Ce o supără pe fosta prezentatoare TV

Fosta prezentatoare TV măsoară 1,92 m, lucru care i-a adus un loc special în Guiness Book. Vedeta ocupă locul 6 în acest top, dar cu toate acestea spune că sunt câteva dezavantaje pe care le resimte.

Sportivă de performanță, a mărturisit ce o supără legat de înălțimea sa și care sunt greutățile prin care trece pentru că este una dintre cele mai înalte femei din România.

ADVERTISEMENT

Roxana Ciuhulescu își găsește cu greu haine pe măsura ei, majoritatea fiind achiziționate din străinătate. Acest lucru a făcut-o să-și deschidă și propria afacere cu obiecte vestimentare.

Roxana Ciuhulescu, detalii despre dezavantajele înălțimii sale

De asemena, alte dificultăți sunt legate strict de locuință și obiectele de mobilier din casă. Patul în care doarme Roxana Ciuhulescu este făcut pe comandă.

ADVERTISEMENT

În plus, a mărturisit că i s-a propus să fie model, dar din păcate, era mult prea înaltă pentru a defila pe podium. Totodată, a ținut să menționeze faptul că înălțimea este o moștenire de familie.

„Am fost sunată chiar de cineva de la Guiness Book ca să mă omologheze, dar deși am 1,925 și sunt una dintre cele mai înalte femei din România, nu sunt cea mai înaltă. Am avut avantajul să fac sport de performanță, să fiu în elita României la handbal.

Am fost remarcată și de Zina Dumitrescu, care mi-a spus că o să am o carieră mare în modeling, însă am luat această variantă în calcul după ce am renunțat la sportul de performanță, la un pic peste 18 ani.

ADVERTISEMENT

Surpriza a fost că, deși aveam 90-60-90, eram prea înaltă pentru prezentările de modă, așa că am făcut pictoriale pentru costume de baie, lenjerie, rochii… Marele dezavantaj este că îmi găsesc greu haine și ori mă duc în străinătate să mi le cumpăr, ori mi le fac la comandă.

Un alt neajuns este patul. Pe unde am călătorit, în multe paturi de hotel am dormit cu picioarele pe-afară, iar în avion, la clasa economic, stau foarte incomod, din cauza spațiului mic de la picioare.

Iarăși, în apartamentul în care am copilărit, nu aveam lustre, pentru că toți eram înalți: mama avea 1,80 cm, tata 2,02 cm, iar fratele meu 2,01 cm”, a dezvăluit fosta vedetă de la Pro TV pentru .

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea Roxana Ciuhulescu este mândră de înălțimea sa și spune că sunt și avantaje care o fac să se simtă excelent în propria piele.