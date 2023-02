Roxana Maya, vedeta de la Stand-Up Revolution, marcată de cutremurele recente: „Nu vine nimeni să ajute”

Tot mai multe personalități de la noi, de la artiști mari până la influenceri precum Roxana Maya se implică în cauzele umanitare din Turcia și Siria. Vedeta de la Stand-Up Revolution a dezvăluit, pentru FANATIK, că oamenii se mobilizează mai mult pentru turci decât pentru sirieni.

Roxana Maya, vedetă la Stand-Up Revolution, despre meseria de influencer și cauza umanitară care a marcat-o, după cutremure

Ambasadorul Siriei din România i-a spus blondinei, cu lacrimi în ochi, faptul că pentru țara afectată și de un război civil nu prea s-a înghesuit lumea să ajute. Peste 40.000 de persoane au murit până acum în urma

ADVERTISEMENT

Roxana ne-a vorbit, printre altele, și despre experiența trăită la , dar și care e motivul pentru care a ales să se ocupe de influencing.

Te identifici cu titlul ăsta de influencer?

– Influencer e mult spus. Eu de multe ori vorbesc cu oameni care-mi spun: `aaa, ai un număr foarte mare de urmăritori`, eu am doar 200, 300. Mereu le spun: `Domnule, gândește-te să aduni 200 de persoane într-o încăpere și ce înseamnă asta. Dacă reușești să influențezi în sensul bun pe cineva, un om, unul singur, dacă reușești să îi schimbi viața în bine sau să îl faci să zâmbească, mi se pare o mare realizare`.

ADVERTISEMENT

Eu asta mi-am propus, ca în fiecare zi să pun măcar un zâmbet pe chipul unui om. Nu doar eu dau sfaturi, primesc sfaturi. Dezbat subiecte cu urmăritorii mei și le cer părerea. Uite, eu citesc cutare carte, voi ce citiți. În ultima perioadă, prin faptul că am deschis și un ONG (n.r.: Lift for better), vreau acolo să arăt oamenilor că împreună putem să facem multe fapte bune.

„Cu lacrimi în ochi, ambasadorul Siriei mi-a spus că la ei nu vine nimeni”

Cum merge treaba cu ONG-ul?

– Cum merge? Uneori mai încet, alteori funcționează mai bine. Încercăm să ne implicăm în foarte multe proiecte sociale, în special cele legate de copii. Uite, acum sunt aceste două dezastre la nivel internațional, cel cu Turcia și cel cu Siria. Chiar azi ne-am întâlnit cu ambasadorul Siriei, ne-a primit la Ambasada Siriei și am discutat cât de gravă e, de exemplu, situația la ei…

ADVERTISEMENT

Siria e eclipsată de drama din Turcia, cel puțin în presă se reflectă mai mult situația de la turci…

– Nu prea apare, pentru că ambasadele lor sunt foarte apropiate și toată lumea intră la turci. Cu lacrimi în ochi, ambasadorul Siriei mi-a spus că la ei nu vine nimeni să ajute. Și, până la urmă, e vorba de umanitate nu de guverne, nu de politică. Cred că trebuie să ne dezarmăm toți și să ne ajutăm.

ADVERTISEMENT

Vedeta are o agenție de modele: „Le-am învățat pe fete că e important să aibă și ceva creier”

Te-ai lovit de prejudecăți fiind blondă și frumoasă?

– Foarte rar m-am lovit de prejudecăți. Cred că frumoasă e mult spus, dar, da, am grijă de mine, lucrând cu foarte multe modele, pentru că am și o agenție de modele. Întotdeauna am spus că frumusețea vine și din interior, nu doar din exterior. Eu mereu le-am învățat pe fetele, pe femeile cu care am lucrat că e foarte important să aibă și ceva creier, ceva suflet. Apoi, ne îngrijim și de exterior, pentru că este casa sufletului nostru. Nu m-am lovit de prejudecăți și-mi place să învăț, să evoluez.

ADVERTISEMENT

Urmezi trendurile în make-up? Ții cont de reguli?

– De la sezon la altul, există și în make-up și în fashion care se tot schimbă, e ceva ciclic, e firesc. Trebuie să ținem cont de ceea ce ne place, cu ce ne stă bine, ceea ce ne avantajează. Până la urmă, noi purtăm hainele, nu ele pe noi. Așa e și cu make-up-ul.

Influencerița a făcut furori la Stand-Up Revolution: „Mi-ar fi plăcut dintotdeauna să fac parte dintr-o trupă de umor”

Cum a fost experiența ta la Stand-Up Revolution, show-ul difuzat de Antenă?

– Eu sunt o tipă căreia îi place să glumească, chiar și dacă mi se întâmplă un necaz. După câteva minute mă gândesc ce am învățat de aici, merg mai departe. Oricum nu mai am cum să schimb. Vreau să cred că sunt cel mai glumeț om pe care îl cunosc. Ce a fost la Stand-Up Revolution a fost foarte interesant, mi-ar fi plăcut dintotdeauna să fac parte dintr-o trupă de umor.

Te-a ajutat cineva la text?

– Da, m-a ajutat cineva la text, dar îmi place și mie să scriu. Mie îmi ies, cel mai adesea, glumele în mod spontan. Prietenii mei îmi spun că îi fac să râd și sper că nu spun asta doar pentru că sunt prietenii mei. Eu în general merg pe comicul de situație, cred că și fața mea e de multe ori amuzantă. Nu-mi place să învăț bancuri, poate știu bancuri. Eu mă amuz de fiecare situație. Viața mea e un roman, pentru că aproape zilnic se întâmplă chestii. Prietenii sunt curioși la final de zi ce năstrușnicii am mai făcut.