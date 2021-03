Roxana Nemeș, dezvăluiri emoționante după plecarea de la Survivor România. Ce făcea singură pe plajă

Roxana Nemeș a fost nevoită să părăsească Survivor România din motive medicale. Anunțul făcut de prezentatorul emisiunii în gala din 28 martie i-a întristat pe fanii emisiunii, care au început să o îndrăgească.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Roxana nu a mai putut continua în competiția difuzată de Kanal D pentru că nu a mai fost aptă din punct de vedere medical, însă nu a suferit foarte tare la despărțirea de colegi și de atmosfera din emisiune, chiar dacă i-a fost greu și i-au dat lacrimile în momentul despărțirii.

Roxana a făcut o serie de dezvăluiri despre cum a trăit ea experiența din Dominicană, cum și-a găsit energia de care avea nevoie ca să facă față probelor dificile.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Roxana Nemeș, dezvăluiri despre experiența ei de la Survivor România

Vedeta a mărturisit că a preferat de multe ori să fie singură, să se reculeagă, să intre în contact cu Divinitatea pentru a-și echilibra gândurile și simțirile.

Roxana a declarat în emisiunea Ștafeta mixtă de pe Youtube că a preferat să stea de multe ori singură pe plajă pentru că avea nevoie să dialogheze cu Dumnezeu.

ADVERTISEMENT

„N-a fost ușor din niciun punct de vedere, dar m-am adaptat și cu frigul, și cu foamea… Îmi dădea Dumnezeu o putere și la jocuri. În ultimul timp m-am adaptat foarte bine. Chiar am avut momente când am stat eu cu tine și cu Dumnezeu. Îi mulțumeam pentru tot. Mă bucur că mi-am petrecut timpul cu mine și din momentul ăla am început să produc și puncte”, a declarat Roxana Nemeș în emisiunea de pe Youtube.

S-a împăcat cu Culiță și Jador

Cântăreața a vorbit și despre relația ei cu foștii colegi din echipa Faimoșilor și a spus că în cele din urmă s-a înțeles bine cu Jador și cu Culiță Sterp, cu care s-a certat la începutul emisiunii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Trecând prin tot greul ăla împreună, indiferent de discuțiile care au fost să știi că ne-am apropiat. Parcă îmi era dor să îi văd. Faptul că mi-a zis Culiță că își cere scuze. Am început să ne înțelegem foarte bine în ultimul timp. Eu oricum nu sunt genul care să țin ură, ferească Dumnezeu. Eu eram focusată pe mine. E normal să ne mai supărăm unii pe alții că eram plin de frustrări toți acolo”, a mai spus fosta concurentă.

ADVERTISEMENT