Cum s-a schimbat viața Roxanei Vancea și a lui Dragoș Paiu de când au doi copii: ”Mi-e greu cu plecatul de acasă”

Viața Roxanei Vancea și a lui Dragoș Paiu s-a schimbat radical de când familia lor s-a mărit. Pe lângă băiețelul sportivului din prima relație, cei doi îl acum și pe .

”E un copil cuminte”

Un copil cuminte, dar căruia nu-i prea place somnul, spune proaspăta mămică, care primește ajutor neîncetat din partea mamei sale. Femeia care este sigură că primul ei nepoțel seamănă leit cu cea care l-a adus pe lume, în timp ce Vancea este de părere că, de fapt, frații sunt identici.

”E un copil cuminte, când nu-l doare ceva e sfânt, când îl doare ceva țipă, are niște plămâni. Nu prea doarme, eu și mama stăm cu el. Doarme până la trei noaptea apoi gata, dar nu țipă, e doar agitat. Mama mă ajută cu el, zice că seamănă foarte mult cu mine când eram mică, dar seamănă cu Milan, este o asemănare izbitoare între ei”, a spus Roxana Vancea la ”Teo show”.

Roxana Vancea nu se întoarce încă în sala de sport

Pe lângă faptul că nu doarme, foamea și colici sunt alte probleme care îl fac pe micuțul Zian să își facă glasul auzit în vila familiei.

Invitată la ”Teo show”, Roxana Vancea a declarat că bebelușul este foarte rău de foame, fiind dependent de ea, alăptăndu-l din trei în trei ore. Motiv pentru care, șatena urmează cu strictețe indicațiile medicilor pentru a-i asigura hrana bebelușului, dar și pentru a reveni mai repede la silueta de altădată. Mersul la sală trebuind să mai aștepte până ce Zian va putea rămâne acasă în lipsa sa.

Pe lângă asta, colicii le-au făcut probleme imediat după și pare că perioada grea nu a ajuns la final.

”Mi-e greu cu plecatul de acasă”

”El a făcut după doar o săptămână colici, mai avem. Mi-am dorit foarte mult să alăptez și din prima am avut lapte și acum alăptez, de aia mi-e greu cu plecatul de acasă. De obicei o iau pe mama cu mine, dacă se întâmplă ceva, trag mașina pe dreapta și îl alăptez. Când îl apucă (n.r. foamea) nu mai așteaptă nimic, mai ales după baie.

Eu mănânc exact ce mi-a dat pediatru, am exclus orice balonează, orice factor alergen, beau ceaiuri pentru stimularea lactației. Eu abia aștept să mă întorc la sală, dacă nu alăptam mă întorceam mai repede la sală, oricum eu la zece zile după ce am născut am început să fac sport acasă”, a mai adăugat fosta asistentă TV.

Dragoș Paiu, mândru de băieții lui

De cealaltă parte, chiar dacă Roxana Vancea se ocupă mai mult de cei doi copii, soțul fiind cel care aduce bani în casă, Dragoș Paiu nu lipsește de la activitățile importante din familie. Împreună cu Milan, cei doi nu-l scapă deloc din ochi pe Zian.

”Mă așteptam să fie implicat (n.r. Milan în creșterea lui Zian), dar nu îi permitem noi foarte mult, încercăm să-l menajăm, deși el stă cu noi și la băiță. Sunt mândria mea (n.r. cei doi băieți), sunt foarte motivat, sunt ancora mea”, a spus Dragoș Paiu la Kanal D.

”Eu m-am trezit târziu că sunt tată”

Privind la ceea ce are acum, o casă și o familie, Dragoș Paiu spune că, în urmă cu cinci ani, nici nu visa la acest moment. La vremea aceea nu locuia în România, iar prioritățile îi erau cu totul altele.

Acum însă, chiar dacă a realizat mai târziu ce înseamnă să fii tată, după cum spune chiar el, se declară cel mai împlinit bărbat, motivat că are acasă doi moștenitori pentru care trebuie să fie un exemplu. Ceea ce a ajuns să fie pentru bunii săi prieteni, cerc în care el a dat startul statului de ”părințeală”.

”Eram plecat în Anglia (n.r. în urmă cu cinci ani), viața mea era complet diferită față de ce se întâmplă acum, nu mă vedeam în postura de tată a doi băieți. Eu m-am trezit târziu că sunt tată, a trecut vreun an de zile, apoi mi-am dat seama că este ceva foarte serios. Prietenii mei mă apreciază, sunt un model pentru ei, dar fiecare are alte priorități, eu mi le fac pe ale mele. Mă bucur că îi ajut pe alții, dar nu pot să le implementez eu ceva”, a mai adăugat sportivul.