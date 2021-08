Roxana Vancea etalează un trup tras prin inel, chiar dacă este însărcinată în 25 de săptămâni. Vedeta a distribuit pe Instagram o imagine în care le arată fanilor cum arăta înainte și cum se prezintă acum.

Dacă nu ar fi declarat chiar ea că este însărcinată, nimeni nu ar fi realizat lucrul acesta. Burtica ei este plată, dar pătrățelele de pe abdomen nu mai sunt vizibile.

Roxana Vancea, siluetă de invidiat în a 25-a săptămână de sarcină. Cum arată fosta asistentă TV

iar sportul este un ingredient nelipsit din viața ei de zi cu zi. Aceasta a povestit că ține dietă șase zile din săptămână, iar în a șaptea mânâncă ce își dorește.

„Nu mănânc exact ce aș vrea eu să mănânc. Îmi gătea bunica foarte mult când eram mică și m-a învățat și pe mine să gătesc. Țin dietă. Mănânc 6 zile pe săptămână foarte sănătos, iar a șaptea zi mănânc ce vreau eu”, a povestit ea cu ceva timp în urmă.

În primele patru luni de sarcină a luat un singur kilogram. Nici în următoarele nu a mișcat acul cântarului prea mult.

În schimb, Roxana a dezvăluit că medicul i-a interzis să mai facă sport un timp. Se pare că vedeta are unele probleme cu sarcina, iar copilul s-ar putea naște mai devreme de termen.

„Medicul mi-a interzis să fac sport o perioadă. Când m-am dus la control mi-a zis: ‘Trebuie să faci o pauză de vreo 3 săptămâni. Mi-a explicat că o să nasc mai devreme, că e colul scurt … cică majoritatea femeilor pățesc asta. M-am și antrenat ca nebuna în perioada asta, că n-aveam de unde să știu,” a povestit aceasta, într-o emisiune TV, potrivit

Roxana și Dragoș abia așteptau să devină părinți

Fosta asistentă TV este căsătorită cu Dragoș Paiu din 2019. Ea a povestit că mai ales că cei doi îl cresc pe fiul bărbatului dintr-o relație anterioară, Milan.

„Noi ne doream. Am vorbit prima dată și cu Milan, să fim siguri că și el își dorește un mic intrus în familie. Dragoș a făcut un an pauză de la suplimentele pe care le lua el. După ce a făcut asta am zis să ne apucăm. Auzeam de la prietenele mele că un an, un an jumătate aștepți. El făcea mișto de mine, zicea: ‘La mine-i punct ochit, punct lovit’. Așa a fost. În prima lună mi-am făcut testul și gata,” a povestit ea.

Mai mult, Roxana și Milan se înțeleg de minune, Vedeta s-a atașat foarte mult de băiețel și îl consideră copilul ei.

Fosta asistentă TV va deveni mămica unui băiețel. Numele celui mic va fi Ayan, nume ales chiar de frățiorul lui mai mare.