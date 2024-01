Rrahmani, declarații de dragoste pentru Rapid la sărbătoarea din Giulești: “Mă simt iubit, mă simt ca acasă aici”

Victoria a fost sărbătorită cu entuziasm atât pe Arena Națională, unde s-a desfășurat meciul, cât și în inima Giuleștiului, unde peste 3.000 de suporteri s-au adunat pentru a-și susține echipa de suflet.

Rapid a sărbătorit pe Giulești victoria cu Dinamo

“Nu am mai întâlnit așa ceva. În mod normal, noi jucăm aici și în deplasare. Dar acum am jucat în deplasare și după am venit aici. Nu am văzut pentru că eram pe teren, dar eram pregătit pentru asta. E o seară magică. Nu știu cum ar fi dacă am lua titlul, cred că ar fi un eveniment major”, a declarat Jayson Papeau.

Un moment decisiv al partidei a fost inițiat de El Sawy, surpriza pregătită de antrenorul Bergodi. Jucătorul a reușit să pătrundă cu succes în apărarea adversă a lui Dinamo, realizând o pasă precisă către Papeau. Francezul, lăsat nemarcat, a finalizat cu o execuție înșelătoare, împingând mingea în plasa porții.

Victoria a fost pecetluită în minutul 90, atunci când Rapid a reușit să consolideze avantajul. În urma unei faze încâlcite, mingea a ajuns la Burmaz, care a șutat din întoarcere și a învins portarul Golubovic.

Rapid a ajuns la 39 de puncte în clasament

“Normal că a fost special, am câștigat derby-ul, am câștigat cele trei puncte. E a doua oară când ne impunem în derby. E foarte bine pentru noi, am luat cele trei puncte. Vom juca din nou săptămâna viitoare și vom fi pregătiți pentru acel meci.

Îmi plac suporterii, sunt foarte buni, ne susțin necondiționat. Din acest motiv suntem unde suntem, jucăm pentru ei, ei sunt mulțumiți de noi și sperăm la final să îi recompensăm cu titlul câștigat.

Mă simt iubit, toată lumea mă iubește, toată lumea mă susține mă simt ca acasă aici, mă simt extraordinar. A fost perfect pentru că ei nu au venit pe Național Arena, dar au venit aici, am plecat din vestiar direct aici și am sărbătorit împreună.

Am văzut pe telefon, am văzut filmări, știu că au cântat to meciul. A fost un duel dificil pentru noi, ei nu au dominat meciul, chiar dacă au avut șanse bune. Este important că nu ne-au domiat și am câștigat cele trei puncte”, a declarat Albion Rrahmani.

Sezonul Rapidului prinde contur, cu 23 de partide disputate în cadrul Superligii, înregistrând 10 victorii, 9 remize și 4 înfrângeri. Performanțele echipei au fost evidențiate de un atac prolific, care a marcat nu mai puțin de 40 de goluri, și o apărare solidă care a primit 26 de goluri.

Rrahmani este cucerit de fanii Rapidului

Papeau s-a bucurat alaturi de suporteri