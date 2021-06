Rudiger l-a mușcat pe Pogba, dar nu a putut evita eșecul Germaniei în fața Franței la Euro. Foto

Germania a avut posesia mai bună, dar Franța i-a avut pe Mbappe și Griezman în zi de grație. , dar poarta a fost greșită, iar Pogba susține că a fost agresat de Rudiger, în victoria campionilor lumii în fața mainshaft-ului lui Joachim Low.

Cel mai tare meci din faza grupelor la Euro și-a respectat statutul de cap de afiș. Rudiger și Pogba au avut și ei meciul lor, la fel de tare și, cel puțin într-o fază, mai fizic decât ar permite regulamentul.

Paul Pogba susține că Antonio Rudiger l-a mușcat de spate

Dincolo de încleștarea dintre cele două favorite la câștigarea trofeului, a generat și un moment mai puțin obișnuit.

La o fază de joc din finalul primei reprize, mijlocașul campioanei mondiale a urlat ”de durere” și i-a semnalat centralului că ar fi fost mușcat de spate Antonio Rudiger.

Arbitrul a lăsat jocul să continue, iar imaginile apărute în mediul online nu sunt suficient de clare dacă neamțul a mușcat din adversar sau doar l-a îmbrățișat într-un marcaj ”puțin mai strâns”.

Clear bite — ♠️ (@SAOVOi6)

Scena, cel puțin bizară, le-a reamintit fanilor din lumea întreagă de antecedentele lui Luis Suarez. Atacantul uruguayan și-a făcut un obicei din a-și lăsa amprenta dentară pe corpul adversarilor.

Suarez și-a căpătat, pe bună dreptate, renumele de ”canibal” după ce în 2010 l-a mușcat de gât pe Bakkal, într-un meci Ajax – PSV, apoi a recidivat în 2013 când l-a mușcat pe Branislav Ivanovic, într-un meci Liverpool – Chelsea. Ultima ispravă a uruguayanului s-a consumat în 2014, la Cupa Mondială, când Chiellini a simțit și el forța mușcăturii lui Suarez.

Joachim Low, după eșecul Germaniei în fața Franței: ”Nu-i putem face pe Mbappe și Griezmann să dispară”

Aflat la ultimele meciuri pe banca naționalei Germaniei, selecționerul Joachim Low a recunoscut la finalul partidei cu Franța, superioritatea campioanei mondiale.

”A fost un joc extrem de intens și bun de ambele părți. În următoare două, trei zile va trebui să ne îmbunătățim eficiența. Dacă ne asumăm mai multe riscuri cu Portugalia? Asta am făcut și azi, am jucat cu un singur fundaș defensiv. Ne-am apărat bine, dar nu îi putem face pe Mbappe și Griezmann să dispară complet”, a explicat Low, eșecul cu Franța.

Selecționerul ”cocoșilor”, Didier Deschamps, este convins că Franța putea să înscrie mai mult, dacă jucătorii săi de atac ar fi avut mai multe spații de manevră.

”Am avut un meci greu împotriva unei mari echipe a Germaniei. Am luptat. Am fi putut face mai mult în atac, dar am avut un meci dur, datorită calității jocului acestei echipe germane. Au fost întotdeauna greu de manevrat, dar am reușit să profităm de avantaj și am luat cele 3 puncte”, a spus Deschamps.

Declarația serii i-a aparținut, însă, lui Paul Pogba. În afara presupusului incident cu Rudiger, mijlocașul francez a evoluat impecabil, iar la finala fost desemnat omul meciului.

The perfect way to start! 💪🏾

Amazing team performance 🇫🇷 — Paul Pogba (@paulpogba)

”Performanța echipei este cea mai importantă. Fără echipă, nu aș fi fost la fel de bun. Toți au depus efort. Victoria este colectivă. Ne concentrăm pe ceea ce trebuie să facem. Trebuie să ne asumăm statutul de campioni mondiali. Când trebuie să suferim în defensivă, o facem împreună, iar când trebuie să atacăm suntem, de asemenea împreună”, a completat Pogba.