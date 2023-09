Rugămintea bizară a unui român aflat în vacanță, în Grecia. Ce i s-ar fi întâmplat: “Am rămas fără bani să ne întoarcem în România”

Un român aflat în vacanță, în Grecia, a stârnit mari semne de întrebare. Totul a pornit după ce a venit cu o rugăminte foarte bizară și după ce a dezvăluit, pe un grup destinat românilor care sunt în concediu în statul elen, că și-a cheltuit toți banii.

Ce a solicitat un român după ce și-a cheltuit toți banii în vacanță în Grecia

Românul a solicitat ajutor financiar, plângându-se că a rămas fără niciun ban, după ce a venit în vacanță, în Thassos, alături de soția și fiica sa. ”Nu mai avem nici de ferry boot, nici de benzină până acasă. Vă rog frumos dacă se poate să ne ajutați”, apare în postarea bărbatului.

ADVERTISEMENT

”Bună seara!!! Vin cu o rugăminte către dumneavoastră și nu vreau să mă înțelegeți greșit, nu am făcut asta niciodată: Am venit și eu în vacanță cu soția și fetița de un an și fiind pentru prima data aici, am rămas fără banii sa ne întoarcem în România.

Nu mai avem nici de ferry boot, nici de benzină până acasă. Vă rog frumos dacă se poate să ne ajutați!!!! Suntem în Potos”, apare într-un anunț de pe grupul de facebook, destinat românilor din Thassos,

ADVERTISEMENT

Mulți cred că la mijloc este vorba despre o înșelătorie

Mulți dintre cei care au văzut postarea au dubii acum dacă este o rugăminte reală sau falsă. , pusă la cale de către cei care vor să facă bani într-un astfel de mod. Administratorii grupului au închis inițial comentariile.

Ceea ce pare și mai ciudat este faptul că administratorii s-au răzgândit la scurt timp și au permis din nou comentariile. Explicația lor a fost că au primit fotografii în privat care atestă faptul că nu ar fi vorba despre o escrocherie.

ADVERTISEMENT

”Am repornit comentariile. Ne-au fost trimise în privat dovezi că este acum cazat undeva cu familia”, au transmis ulterior administratorii, dar tot nu i-au înduplecat pe unii membri ai grupului menționat și care sunt revoltați de presupusa

”Deci cu postarea asta cred că le-am văzut pe toate începând de la: cine îmi aduce 10 l de ulei, cine are un loc să mă ducă acasă, mi-am uitat chiloții pe plajă va rog să mi aduceți în București. Nu pot să cred așa ceva.

Cât tupeu să ai să ceri public bani să te întorci acasă din concediu de la membrii acestui forum. Nu ai mamă, tată frate prieten care să te ajute? Eu totuși sper că este scris la mișto”, mai este replica unui alt român.

ADVERTISEMENT

De asemenea, un alt român consideră că există posibilitatea ca să fi fost spart contul de facebook al unei persoane și să se posteze în numele acesteia. În ultima vreme, tot mai mulți oameni se plâng de faptul că nu-și mai pot accesa conturile de pe rețelele de socializare.